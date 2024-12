Trump zegt dat hij miljardairs toe zal staan milieuwetgeving te negeren

Mocht je je afvragen waarom Trump zo populair is bij (tech)miljardairs als Elon Musk, dan heb je hier het – ietwat voorspelbare – antwoord:



De National Environmental Policy Act (NEPA) verplicht federale instellingen om de milieueffecten te beoordelen voordat ze acties zoals energieproductie of infrastructuurprojecten goedkeuren.

De wet ligt al heel lang onder vuur omdat ‘het zakenleven’ dat allemaal maar onzin vindt. Als je naar olie wilt boren of chemisch afval in een rivier wilt lozen moet dat gewoon kunnen zonder dat je eerst allemaal formulieren in moet vullen. Kunnen jou de beren (en de mensen) in de omgeving schelen.

Elon Musk, die vroeger nog weleens net deed alsof hij geïnteresseerd was in het milieu, reageerde opgetogen:

This is awesome 🚀🇺🇸 https://t.co/v7CgpLcaLr — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2024

Uitgelichte afbeelding: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons