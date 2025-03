Trump wil linkse activisten afvoeren naar beruchte gevangenis in El Salvador

Tesla ligt onder vuur in de VS en dat bevalt Donald Trump maar matig. Musk is een gewaardeerde bondgenoot in Drumpf’s strijd tegen democratie en mensenrechten, dus van die man blijf je af met je wokeklauwen.

De gevangenis in El Salvador waar Trump naar verwijst is het Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) in Tecoluca. De gevangenis werd in 2022 geopend en herbergt ruim 14000 gevangenen, in overgrote meerderheid leden van gangs. Nou zijn dat natuurlijk allesbehalve heiligen en ik kan me goed voorstellen dat de inwoners van El Salvador blij zijn dat het geteisem van de straat is, maar de omstandigheden waaronder de gangmembers gevangen worden gehouden zijn een regelrechte aanfluiting.

Zelfs geteisem heeft er recht op dat mensenrechten geëerbiedigd worden, lijkt mij.

Trump wil anti-Tesla activisten dus in deze gevangenis onderbrengen, tussen moordenaars en psychopaten en onder inhumane omstandigheden. Dat hij daar best toe in staat is bewees hij eerder door meer dan 250 Venezolaanse migranten te deporteren naar El Salvador en vast te laten zetten in Ceco.

De sterke man van El Salvador, Nayib Bukele – de zelfbenoemde “coolste dictator ter wereld” – bood aan om de gedeporteerden uit de VS onder te brengen in Cecot als onderdeel van een deal waarbij hij in ruil 6 miljoen dollar ontvangt van de VS. Het penitentiaire systeem in El Salvador kost Bukele ongeveer 200 miljoen dollar per jaar, dus hij kan het geld goed gebruiken.

Volgens Trump betrof het leden van de Venezolaanse gang Tren de Aragua, maar dat is volgens mensenrechtenorganisaties onjuist. Los van de vraag of Trump de waarheid sprak: in een rechtsstaat is het niet de president die bepaalt of iemand gedeporteerd mag worden, maar de onafhankelijke rechter. Trump veegt daar dus zijn kont mee af en er is geen reden te denken dat hij met linkse activisten anders zal handelen.

Uitgelichte afbeelding: By La Prensa Gráfica – YouTube – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136127110