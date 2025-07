Trump wil langeafstandsraketten leveren aan Oekraïne

Volgens de Financial Times heeft Donald Trump Oekraïne privé aangemoedigd om het aantal aanvallen op Russisch grondgebied op te voeren. Trump zou Zelensky zelfs hebben gevraagd of hij Moskou zou kunnen aanvallen als de VS langeafstandswapens zou leveren aan Oekraïne.

Trump zegt natuurlijk wel vaker wat, maar dit lijkt er toch op te wijzen dat de Amerikaanse president de Russische tsaar Vlad I inmiddels wel een beetje zat is. Trump beloofde voor de presidentsverkiezingen de oorlog in Oekraïne in één dag op te zullen lossen, maar daar is niks van terecht gekomen. Naar verluid krijgt Trump steeds sterker het gevoel dat Poetin hem min of meer voor de gek houdt en helemaal niet geïnteresseerd is in een wapenstilstand. Trump heeft een nogal fragiel ego en als er iets is wat hij háát dan zijn het mensen – en dan met name andere politici – die de indruk wekken hem niet serieus te nemen.

Volgens de FT vroeg Trump tijdens een gesprek met Zelensky “Volodymyr, kun je Moskou raken? . . . Kun je Sint-Petersburg ook raken?”, waarop de Oekraïense president antwoordde: “Absoluut. Dat kunnen we als je ons de wapens geeft.”

Trump gaf aan achter het idee te staan en beschreef de strategie als bedoeld om “ze [de Russen] de pijn te laten voelen” en het Kremlin naar de onderhandelingstafel te dwingen, aldus de twee mensen die op de hoogte waren van het gesprek.

Zelensky heeft van Amerikaanse defensiefunctionarissen een lijst gekregen van langeafstandsraketsystemen die mogelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan Oekraïne via overdracht door derden. Dat laatste zou Trump in staat stellen de huidige bevriezing door het Congres van directe Amerikaanse militaire hulp te omzeilen door wapenverkopen aan Europese bondgenoten toe te staan. Die kunnen de wapens dan doorgeven aan Oekraïne.

Bron: Financial Times (paywall)

Uitgelichte afbeelding: By Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv – source page, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124430604