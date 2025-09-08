Trump waarschuwt Hamas voor de laatste keer

Donald Trump heeft de fascistische terreurorganisatie Hamas zondag “voor het laatst” gewaarschuwd: stem in met mijn voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog, of ánders.

Trump vertelde niet wat die voorwaarden precies behelzen, maar volgens Channel 12 voorziet het Amerikaanse voorstel in de vrijlating van alle gijzelaars op de eerste dag van een wapenstilstand en, als de daaropvolgende gesprekken vruchten afwerpen, het einde van de oorlog in Gaza.

Volgens Trump heeft de Israëlische regering ingestemd met zijn voorstel, maar Israël heeft dat niet officieel bevestigd.

Hamas zegt bereid te zijn terug te keren naar de onderhandelingstafel: “wij zijn bereid om onmiddellijk aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om te praten over de vrijlating van alle gevangenen in ruil voor een duidelijke verklaring om de oorlog te beëindigen, een totale terugtrekking uit de Gazastrook en de oprichting van een comité van onafhankelijke Palestijnen om de Gazastrook te besturen.”

Trump zegt wel vaker wat, dus alles FWIW.

Dat Israël bereid zou zijn zich volledig terug te trekken uit de Gazastrook lijkt me onwaarschijnlijk, maar je moet natuurlijk toch érgens beginnen met de onderhandelingen. Het wordt tijd de nog in leven zijnde gegijzelden terug te laten keren naar hun familie en een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Uiteraard onder voorwaarde dat Hamas definitief de wapens neerlegt.

Bron: Times of Israel

