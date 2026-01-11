Trump voert druk op Cuba op

Donald Trump heeft in een reeks berichten op Truth Social gezegd dat Cuba geen olie of financiële middelen uit Venezuela meer zal krijgen. “Er gaat geen olie of geld meer naar Cuba-Niets!” schreef Trump. In hoofdletters, want de caps lock toets zat weer vast.

Trump roept Cuba op snel een deal te sluiten, omdat het anders game over is.

Cuba leefde jarenlang van grote hoeveelheden OLIE en GELD uit Venezuela. In ruil daarvoor leverde Cuba “veiligheidsdiensten” aan de laatste twee Venezolaanse dictators, MAAR DAT IS NU VOORBIJ! De meeste van die Cubanen zijn omgekomen bij de Amerikaanse aanval van vorige week, en Venezuela heeft geen bescherming meer nodig tegen de misdadigers en afpersers die hen jarenlang in hun greep hielden. Venezuela heeft nu de Verenigde Staten van Amerika, het machtigste leger ter wereld (veruit!), om hen te beschermen, en dat zullen we ook doen. ER GAAT GEEN OLIE OF GELD MEER NAAR CUBA – NIETS! Ik raad hen ten zeerste aan om een deal te sluiten, VOORDAT HET TE LAAT IS. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie. President DJT

Trump dreigt dus niet direct met militaire actie (die hij waarschijnlijk niet kan verkopen), maar dit is in feite net zo dodelijk. Als het waar is, tenminste, wat bij Trump altijd maar de vraag is. Cuba werd economisch overeind gehouden door gesubsidieerde Venezolaanse olie. Voor het regime zou dit dus het begin van het einde kunnen betekenen.

Uitgelichte afbeelding: Door Martin Abegglen from Bern, Switzerland – ministerio del interiorUploaded by Smooth_O, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8794999