Trump verklaart ‘linkse’ steden de oorlog

Trump heeft ‘linkse’ (door Democraten beheerste) steden in de VS vrijwel letterlijk de oorlog verklaard. Volgens de Amerikaanse president worden ‘de dappere mannen en vrouwen’ van ICE dagelijks geconfronteerd met het geweld van ‘Radicale Democratische Politici’. Tijd om hard op treden.



Vertaling (door AI):

De ICE-agenten van onze natie hebben ongelooflijke kracht, vastberadenheid en moed getoond bij het uitvoeren van een zeer belangrijke missie, de grootste massale deportatieoperatie van illegale vreemdelingen in de geschiedenis. Elke dag worden de dappere mannen en vrouwen van ICE onderworpen aan geweld, pesterijen en zelfs bedreigingen door radicale democratische politici, maar niets zal ons ervan weerhouden onze missie uit te voeren en ons mandaat aan het Amerikaanse volk te vervullen. ICE Officieren wordt hierbij opgedragen, door kennisgeving van deze TRUTH [tweet op Truth Social], om alles te doen wat in hun macht ligt om het zeer belangrijke doel te bereiken van het grootste massadeportatieprogramma in de geschiedenis.

Om dit te bereiken moeten we de inspanningen uitbreiden om illegale vreemdelingen vast te houden en te deporteren in de grootste steden van Amerika, zoals Los Angeles, Chicago en New York, waar miljoenen en miljoenen illegale vreemdelingen verblijven. Deze en andere steden vormen de kern van het Democratische machtscentrum, waar ze illegalen gebruiken om hun kiezersbestand uit te breiden, vals te spelen bij verkiezingen en de welvaartsstaat te laten groeien door goedbetaalde banen en uitkeringen te stelen van hardwerkende Amerikaanse burgers. Deze radicaal linkse Democraten zijn ziek van geest, haten ons land en willen eigenlijk onze binnensteden vernietigen – en daar zijn ze goed mee bezig! Er is iets mis met hen. Daarom geloven ze in open grenzen, transgender voor iedereen en mannen die in vrouwensporten spelen – en daarom wil ik dat ICE, Border Patrol en onze geweldige en patriottische wetshandhavers zich FOCUSEREN op onze door misdaad geteisterde en dodelijke binnensteden en die plaatsen waar Sanctuary Cities zo’n grote rol spelen. Je hoort niets over Sanctuary Cities in ons Heartland!

Ik wil dat onze dappere ICE-agenten weten dat ECHTE Amerikanen jullie elke dag aanmoedigen. Het Amerikaanse volk wil dat onze steden, scholen en gemeenschappen VEILIG en VRIJ zijn van misdaad, conflicten en chaos door illegalen. Daarom heb ik mijn hele regering opgedragen om alle mogelijke middelen in te zetten voor deze inspanning en het tij te keren van massale migratievernietiging die ooit idyllische steden heeft veranderd in scènes die thuishoren in een Derde Wereld Dystopie. Onze federale regering zal zich blijven richten op de REMIGRATIE van vreemdelingen naar de plaatsen waar ze vandaan komen en het voorkomen van de toelating van IEDEREEN die de binnenlandse rust van de Verenigde Staten ondermijnt.

Aan ICE, FBI, DEA, ATF, de patriotten in het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken, jullie hebben mijn onwrikbare steun. Ga nu, GET THE JOB DONE! DJT