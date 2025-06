Verenigde Staten bombarderen nucleaire faciliteiten Iran

Amerikaanse bommenwerpers hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op drie nucleaire installaties in Iran, waaronder het ondergrondse nucleaire complex Fordow. Volgens Trump zijn de installaties volledig vernietigd, maar volgens het regime hebben ze geen schrammetje opgelopen. Persoonlijk zou ik nóch Trump, nóch het Iraanse regime vertrouwen. Er circuleren wat foto’s op internet, maar voor een leek is het moeilijk daar een oordeel over te vellen.

De aanval werd uitgevoerd door B2-bommenwerpers die over stealthtechnologie beschikken. De B2 is de enige bommenwerper die in staat is de GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) te gebruiken. De MOP weegt bijna 14.000 kg en is in staat een ondergronds complex als Fordo te vernietigen. Elke B2 kan twee van deze bommen vervoeren. Buiten de VS beschikt geen enkel land over een MOP of iets dat daarmee vergelijkbaar is, ook Rusland en China niet. Als we CNN mogen geloven hebben zes B-2 bommenwerpers elk twee Massive Ordnance Penetrators op Fordow afgeworpen. Een zevende B-2 heeft twee MOP’s op de uraniumverrijkingsinstallatie van Natanz gedropt.

In Israël werd enthousiast gereageerd op de Amerikaanse actie, wat wel niemand zal verbazen. Veel interessanter is de reactie in MAGA-kringen. De afgelopen tijd was er veel gekakel in de media over een vermeende verdeeldheid in die kringen over interventies in het MO, maar op Truth Social sloten de rijen zich vandaag razendsnel. MAGA-influencers als Jac Posobiec, Sean Hannity, Laura Loomer, Dinesh D’Souza en Seb Gorka huilden bijna van geluk en ook Speaker Mike Johnson zei Trump voor de volle 100% te steunen. Critici als MTG en Charlie Kirk hielden zich zorgvuldig op de vlakte. MTG zei te zullen bidden voor vrede, dat dan weer wél. Peaceniks die hopen op een opstand binnen de MAGA-beweging kunnen vermoedelijk lang wachten.

Volgens een naar Breitbart gelekte peiling van Rasmussen steunt een meerderheid van de Amerikaanse bevolking luchtaanvallen op Iran, maar wijst een grote meerderheid de inzet van grondtroepen af. Amerikanen zijn de rampzalige invasie van Irak nog niet vergeten. Ook onder de Republikeinen is een meerderheid tegen de inzet van grondtroepen, als is die meerderheid daar heel klein: 47% tegen 44%.

Uitgelichte afbeelding: Heuvels bij Fordow – By Alifordo – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64026501