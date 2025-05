Trump trollt ‘de libs’ en opent aanval op Bruce Springsteen

Nogal wat opwinding op X over een door een AI vervaardigde video waarin Trump poseert als rockster.

Trump posted this strange Ai video of him playing “Don’t stop believing by journey” The movie “Idiocracy” has finally come true. We live in strange times indeed when a 78 year old president of the United States is posting crap like this. pic.twitter.com/TBLiSvLzPV — Hajji Wayne Conley 🇮🇪☝️ (@BigWayneConley) May 17, 2025



‘Links’ is geneigd Trump en/of zijn aanhang af te schilderen als ‘idioot’ of ronduit krankzinnig, maar Trump weet echt wel wat hij doet. Hij vermaakt zijn fans, neemt ons in de maling en slaat daarmee twee vliegen in één klap. De overgrote meerderheid van Trump’s fans ziet dit voor wat het is: entertainment, met als bonus ‘libs’ die over de rooie gaan.

Veel serieuzer is Trump’s aanval op Bruce Springsteen. Springsteen had de euvele moed tijdens een optreden in Engeland flink uit te halen naar Trump die hij ervan beschuldigde een verrader te zijn. Trump reageerde furieus (we hebben de hoofdletters laten staan):

HOEVEEL HEEFT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN BETAALD VOOR ZIJN SLECHTE OPTREDEN TIJDENS HAAR CAMPAGNE VOOR HET PRESIDENTSCHAP? WAAROM HEEFT HIJ DAT GELD AANGENOMEN ALS HIJ ZO’N FAN VAN HAAR IS? IS DAT GEEN GROTE EN ILLEGALE CAMPAGNEBIJDRAGE? HOE ZIT HET MET BEYONCÉ? …EN HOEVEEL GING ER NAAR OPRAH EN BONO???? Ik ga oproepen tot een groot onderzoek naar deze zaak. Kandidaten mogen niet betalen voor STEUN, wat Kamala dus wél deed onder het mom van betalen voor entertainment. Bovendien was dit een zeer dure en wanhopige poging om de schaarse opkomst kunstmatig te vergroten. HET IS NIET LEGAAL! Voor deze onpatriottische “entertainers” was dit gewoon een CORRUPT & UNLAWFUL manier om te profiteren van een gebroken systeem. Dank u voor uw aandacht voor deze zaak!

Springsteen en Beyoncé hebben Harris geholpen bij haar verkiezingscampagne, wat volgens de meest corrupte president uit de moderne Amerikaanse geschiedenis dus wijst op – jawel – corruptie.

