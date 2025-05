Trump tekent executive order om prijs medicijnen met 30 tot 80% te verlagen

Trump zal vandaag een executive order ondertekenen die erop is gericht de prijs van medicijnen in de VS met 30 tot 80% te verlagen.

Volgens Trump is het “gênant” dat de prijs van medicijnen in de VS zo’n 5 tot 10 keer hoger is dan in andere rijke landen. Klopt natuurlijk als een bus. Een studie van het West Health Policy Center uit november 2020 stelde dat naar verwachting meer dan 1,1 miljoen ouderen in het Amerikaanse Medicare-programma de komende tien jaar vroegtijdig zullen sterven omdat ze hun voorgeschreven medicijnen niet kunnen betalen.

Trump haalde hard uit naar de farmaceutische industrie die hij ervan beschuldigde dat ze de researchkosten eenzijdig afwentelt op Amerikaanse consumenten: “The Pharmaceutical/Drug Companies would say, for years, that it was Research and Development Costs, and that all of these costs were, and would be, for no reason whatsoever, borne by the “suckers” of America, ALONE”.

Trump maakte de details van zijn plan niet bekend – als er al een coherent plan is en hij niet maar wat roept. Volgens de Amerikaanse president heeft de wereld nog nooit eerder zoiets gezien en gaat het biljoenen besparen. Alles uiteraard in caps.

Op zich is het natuurlijk een sympathiek idee. Bij de Democraten circuleerden al eerder dergelijke ideeën, dus vermoedelijk zal hij binnen die partij wel op steun kunnen rekenen. Of dat binnen de GOP ook het geval is, is natuurlijk maar zeer de vraag.

De farmaceutische industrie zal wel door het lint gaan, maar daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. In een eerste reactie zegt een lobbygroep van de industrie dat patiënten zullen lijden onder deze maatregel. Volgens een woordvoerder van de lobbygroep mogen de buitensporige winsten van farmaceutische bedrijven niet aangetast worden moet Trump geen slechte ideeën uit het buitenland importeren.

Trump lanceerde tijdens zijn eerste termijn al een vergelijkbaar plan, maar daar stak de rechter destijds een stokje voor.

Bron: NYT

Uitgelichte afbeelding: A drug manufacturer inspection by the US Food and Drug Administration – By The U.S. Food and Drug Administration – Inspecting a Drug Manufacturer (FDA034), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51272765