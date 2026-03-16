Trump stikt in zijn oorlog

Er is altijd troost. Bij alle ellende die Trump nu met zijn nieuwe oorlog aanricht zien we dat zijn politieke basis smaller wordt.

Was er al een splijting in de MAGA-beweging door het stiekeme gedoe met de Epstein-documenten, nu is er nieuw protest. Tegen het voeren van een oorlog in het belang van een ander land – dat Israël heet. Begrijpelijk, want beloofd was géén oorlogen en vooral steeds het eigen nationaal belang voorop. ‘America First’. Maar wat krijgen Trumps aanhangers nu te verteren? Eerst voert hun lieveling oorlog tegen Venezuela en dan stort hij zich in een onoverzienbare oorlog tegen Iran. En vooral de tweede oorlog is ‘America Last’.

De olieprijzen stijgen en alleen Poetin vindt dit mooi, de Amerikaanse automobilisten zijn geschokt. Tucker Carlson, een populaire journalist (o.m. bekend van zijn lange tv-interview met Poetin) en toeverlaat van Trump is boos. Waarom een oorlog die, moppert hij, alleen in het belang van Israël is? Steve Bannon, een vertrouwde fascistische strateeg, is het eens met Carlson.

STIJGENDE OLIEPRIJS

Trumps regering neemt allerlei maatregelen om de olieprijs te dempen, De slechtste is de opschorting van sancties tegen landen die Russische olie kopen. Zal dat helpen de prijs te drukken? Niet genoeg om de Amerikaanse benzineverslaafden tevreden te houden, vermoed ik. Want de Iraanse blokkade in de straat van Hormuz is niet makkelijk te breken, dat kost maanden, maanden van prijsstijgingen.

Trump snijdt zich dus met zijn uitzichtloze oorlog diep in de vingers. Buiten Israël is niemand gelukkig met deze oorlog, Poetin daargelaten. Ook het onderdrukte Iraanse volk is niet onverdeeld blij met de Amerikaanse bombardementen. De ene ayatollah Khamenei wordt door de andere afgelost en de binnenlandse terreur is zo mogelijk nog gruwelijker dan hij al was. Waarom heeft Trump niet in januari aangevallen, toen het Iraanse volk massaal op straat demonstreerde?

Het antwoord is, dat Trump niet geïnteresseerd is in de bevrijding van het Iraanse volk, en dat alleen als voorwendsel gebruikt.

KUSHNER

Maar wat is zijn drijfveer dan wel? Wat ik zie is dat er al langer nauwe banden zijn tussen Trump en Netanyahu en dat die laatste het initiatief heeft genomen tot de aanval. En bij Trumps topman en schoonzoon Jahred Kushner een al te gewillig oor heeft gevonden. Maar dan nog. Was er dan niemand die Trump kon vertellen dat dit avontuur hem, Trump, duur zou komen te staan? Ja, die waren er wel. In het leger bijvoorbeeld was dat generaal Coney. Die voorspelde de effectieve Iraanse rakettenregen op de buurlanden en hoe moeilijk het zou worden om de VS weer te verlossen van deze oorlog. Maar zulke verstandige stemmen kregen geen kans tegen de politieke criminelen aan de top.

Trump bevindt zich nu in de positie waarin Poetin was toen hij eerst dacht Kyiv binnen een paar dagen eronder te krijgen, maar vervolgens zijn troepen zag wegvluchten. Trump had ook gedacht dat het een kwestie van een paar dagen zou zijn, maar net als Poetin in 2022 weigert hij zijn rampzalige fout te erkennen en hij lijkt te willen doorhakken. Het verstandigste zou natuurlijk zijn als hij nu luidkeels de overwinning zou uitroepen, met de leugens waarin hij gespecialiseerd is, en dan proberen de situatie in de Straat van Hormuz te normaliseren.

Maar aangezien sterk getwijfeld mag worden aan het redelijk verstand van de Amerikaanse vredesstichter verwacht ik dit niet zo snel. Er zullen nog zinloos veel doden vallen. In Iran zal de onderdrukking toenemen en de plannen voor de ontwikkeling nu onverbiddelijk worden doorgezet. Misschien moeten we daar maar aan wennen, landen die de atoombom hebben gebruiken ze tot nu toe alleen om er mee af te schrikken, want iedereen weet dat het gebruik ervan zelfvernietiging betekent.

TRUMP BLIJFT POETIN BEHAGEN

Aan het Oekraïense front zal de Russische agressie weer opnieuw toenemen, omdat Poetin weer geld heeft om nieuwe soldaten te ronselen. Zijn raketten zullen vaker doel treffen, omdat Oekraïne minder Patriot-raketten voor de luchtverdediging geleverd krijgt, omdat de VS die in het Midden-Oosten verspilt.

Trump sluit ook de ogen voor het feit dat de lieve Russen zijn vijand Iran steunen, Hij wil koste wat het kost Poetin cadeautjes blijven geven en zijn geweldige onderhandelaars Witkoff en Kushner zitten in Florida met Poetins gezant Dimitrijev gezellige afspraakjes te maken.

Trump komt niet meer heelhuids uit deze oorlog tevoorschijn, die blijft aan hem kleven en zal helpen hem ten val te brengen.

ZELENSKY HOUDT DE MOED ERIN

Moed houden, dat doet Zelensky, door de VS en de Golfstaten zijn hulp aan te bieden. Ongelooflijk, hij heeft er nog succes mee ook. Saoedi-Arabië heeft snel een verdedigingspact gesloten met Kyiv. Plotseling is het Amerikaanse leger daar tussen de puinhopen afhankelijk van Oekraïense drone-kunsten, waarmee Kyiv Amerikaanse bases beschermt.

Wolodymyr Zelensky! Of hoe een komiek kan uitgroeien tot de belangrijkste politieke strateeg van onze tijd.

Zullen zijn dreigementen en vloeken Trump toch nog helpen om zich uit de nesten te wurmen?