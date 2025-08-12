Trump stelt Washington onder federaal toezicht

Trump heeft de Amerikaanse hoofdstad Washington “onder federaal toezicht” geplaatst. De Amerikaanse president beriep zich tijdens een persconferentie gisteren op sectie 740 van de DC Home Rule Act om de politie van Washington onder direct toezicht van de federale overheid te plaatsen.

Sectie 740 van de DC Home Rule Act staat de president toe om tijdens “een noodsituatie” de controle over de politie van Washington over te nemen. Waar die noodsituatie precies uit bestaat is niet helemaal duidelijk. Volgens Trump is Washington een regelrechte hel waar een fatsoenlijke burger niet meer zonder gewapende lijfwachten over straat kan, maar dat slaat echt helemaal nergens op:

Trump ondertekende ook een presidentieel memorandum waarin hij minister van Defensie Pete Hegseth opdroeg om troepen van de Nationale Garde in te zetten om DC “op te ruimen” (clean up DC) en waarin hij gouverneurs van staten toestemming gaf om eenheden van de Nationale Garde in de eigen staat in te zetten. “We zullen het leger inzetten als dat nodig is”, zei Trump tegen verslaggevers.

Trump: “We’re formally declaring a public safety emergency. This is an emergency. This is a tragic emergency, and it’s embarrassing…This city will no longer be a sanctuary for illegal alien criminals. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement, and we’ll deploy officers across the district with an overwhelming presence.”

Video van de persconferentie hier.

Trump kondigde eerder al aan ook korte metten te zullen maken met de daklozen in Washington, vermoedelijk omdat hun tentjes zijn uitzicht verpesten.

Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in deze ordinaire machtsgreep/intimidatiepoging. Muriel Bowser, de burgemeester van Washington, was uiteraard niet blij met het besluit van Trump. In de stad zélf gingen mensen ook meteen de straat op om te protesteren tegen deze autoritaire power grab:

Uitgelichte afbeelding: Door UpstateNYer – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10123402