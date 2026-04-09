Trump stelt NAVO-bondgenoten nieuw ultimatum

Volgens Spiegel Online heeft Trump de Europese bondgenoten van de VS een ultimatum gesteld: help de Straat van Hormuz open te houden, or face the consequences. Vage politieke toezeggingen zijn niet langer voldoende, de bondgenoten worden geacht ook militaire steun te verlenen. Rutte zou Trump’s boodschap ultimatum inmiddels hebben doorgegeven aan diverse Europese regeringen.

Afgezien van de eis voor de Straat van Hormuz, zet Trump de NAVO-partners onder enorme druk met verdere dreigementen. Volgens Amerikaanse mediaberichten laat hij momenteel een lijst opstellen van welke Europese NAVO-partners hem hebben gesteund in de oorlog tegen Iran of tegen hem hebben gestaan. Volgens de berichten wil Trump vervolgens Amerikaanse troepen terugtrekken uit landen die zich koppig hebben getoond. De focus zal waarschijnlijk liggen op Spanje, waar de regering de Amerikaanse luchtmacht zelfs de overvliegrechten voor gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen had geweigerd.

Duitsland heeft de VS weliswaar geen strobreed in de weg gelegd, maar Trump schijnt desondanks tóch kwaad te zijn op onze oosterburen omdat de Duitse minister van Defensie de oorlog met Iran ‘niet ónze oorlog’ noemde.

Trump heeft inmiddels op Truth Social laten weten dat de VS gereed staat om de oorlog te hervatten, mocht er geen ‘echte overeenkomst’ tot stand komen:



De vraag is natuurlijk in hoeverre Europese leiders Trump en zijn eeuwige gedreig en gedram nog serieus nemen. Vermoedelijk denkt men dat de VS het zich helemaal niet kan veroorloven de Europese NAVO-partners te laten vallen. De VS heeft Europa net zo hard nodig als Europa de VS. Laat die kleuter in het Witte Huis maar razen en tieren, maak wat sussende geluiden en hoop het uit te zingen totdat hij eindelijk opgerot is en iedereen opgelucht adem kan halen. Wat helaas nog drie jaar op zich laat wachten.

