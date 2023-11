Trump sleept media-organisaties voor de rechter wegens smaad

Donald Trump heeft twintig media-organisaties voor de rechter gedaagd wegens smaadschrift, waaronder Rolling Stone, Reuters en The Hill. Volgens Trump hebben de betreffende media ten onrechte gemeld dat de Trump Media & Technology Group (“TMTG”) en Truth Social zwaar verliesgevend zijn.

Volgens Trump is dit niet alleen onjuist, maar “…een gecoördineerde poging om de reputatie van TMTG te beschadigen, de financiële status van het bedrijf aan te tasten, de toegang tot kapitaal te blokkeren en de verwachte fusie tussen Digital World Acquisition Corporation (“DWAC”) en TMTG te torpederen”.

Blijkbaar zit er iets in de lucht, want eerder vandaag kondigde Elon Musk al aan Media Matters voor de rechter te zullen slepen.

PDF met dagvaarding hier in te zien.

