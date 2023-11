Musk klaagt Media Matters aan

Elon Musk heeft Media Matters voor de rechter gesleept. De Amerikaanse media-waakhond onthulde vorige week dat op X/Twitter advertenties van bedrijven regelmatig worden afgebeeld naast antisemitische en nazistische tweets. Diverse grote bedrijven, waaronder IBM, Apple en Comcast kondigden aan voorlopig niet meer te zullen adverteren op Twitter.

Musk ontkende de claims niet, maar beweerde dat ze veel minder voorkwamen dan Media Matters suggereerde. Volgens Musk was het bericht van Media Matters een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Musk kocht Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar. Inmiddels is het platform nog maar 19 miljard dollar waard. Twitter was altijd al verliesgevend, maar tegenwoordig moeten er maandelijks tientallen miljoenen bij. De helft van de adverteerders is inmiddels opgestapt, wat bij Musk tot de ene woedeaanval na de andere leidde.

Musk heeft de financiële teloorgang van Twitter volledig aan zichzelf te wijten. Hij veranderde Twitter in een nazihol door de moderatie vrijwel geheel af te schaffen en neonazi’s alle ruimte te bieden. Sterker: die neonazi’s werden regelmatig aangemoedigd door Musk.

Inmiddels heeft Musk bijval gekregen uit de MAGA-hoek. De Attorney General van Texas, de hoogste juridische adviseur van de gouverneur, zegt een onderzoek te zullen openen naar Media Matters. Volgens AG Paxton is Media Matters een “radicale anti-vvmu organisatie” die “gegevens op frauduleuze wijze gemanipuleerd heeft” om Twitter en Musk in een kwaad daglicht te stellen.

De meeste juristen betwijfelen of de aanklacht veel zin heeft. Vermoedelijk moet de actie van Musk vooral gezien worden als een intimidatiepoging. Musk beschikt over bijna onbeperkte financiële middelen en kan veel schade aanrichten, ook als hij niet wint.

Over Musk’s eigen antisemitisme valt overigens ook wel het e.e.a. te zeggen. Oordeel zelf.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256