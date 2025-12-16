Trump sleept BBC voor de rechter

Donald Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen de BBC wegens smaad. Trump beschuldigt de omroep ervan “opzettelijk, kwaadwillig en misleidend” (false, defamatory, deceptive, disparaging, inflammatory, and malicious) een toespraak te hebben gemanipuleerd die hij hield vóór de rellen in het Capitool in januari 2021, om het te laten lijken alsof hij tot het geweld had aangezet. Trump eist een schadevergoeding van “niet minder dan” $5.000.000.000 dollar van de BBC. Yep: 5 miljard.

Vooropgesteld: de BBC ís daadwerkelijk in de fout gegaan. In het programma Panorama werd beweerd dat Trump zijn aanhangers opgeroepen zouu hebben de inauguratie van Biden met geweld te beletten: “We’re going to walk down to the Capitol and I’ll be there with you. And we fight. We fight like hell and if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.” Het probleem is dat Trump dit nooit zo heeft gezegd. De eerste beide zinnen kloppen, maar de derde zin stamt uit een latere toespraak van Trump. Letterlijk citaat: “Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we’re going to walk down and I’ll be there with you. We’re going to walk down, we’re going to walk down. Anyone you want but I think right here, we’re going to walk down to the Capitol and we’re going to cheer on our brave senators and congressman and women, and we’re probably not going to be cheering so much for some of them”.

De BBC heeft inmiddels haar excuses aangeboden voor deze flater. Volgens de omroep was het een redactionele misser van de eerste orde, maar was er geen sprake van opzet. Trump gelooft daar dus niks van. Een kans “de media” te intimideren kun je niet laten liggen, toch? Dat je er een financieel slaatje uit kunt slaan is natuurlijk mooi meegenomen.

Voor de liefhebber: volledige tekst claim hier.

Uitgelichte afbeelding: By Alexander Svensson – New Broadcasting House, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110007702