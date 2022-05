Trump roept op tot burgeroorlog

Donald Trump heeft op Truth Social, zijn extreemrechtse alternatief voor Twitter, een tweet (‘Truth’) gedeeld waarin wordt opgeroepen tot een burgeroorlog.

De door Trump ‘geretruthe’ ‘Truth’ is een reactie op een tweet van de knetterrechtse Salvadoraanse president Nayib Bukele. Bukele heeft een – voorzichtig uitgedrukt – moeizame verhouding met Biden en laat geen gelegenheid onbenut de ondergang van de VS te voorspellen als gevolg van de communistische machtsovername door de Democraten. Op 19 maart suggereerde Bukele dat de VS ten onder dreigen te gaan door de acties van en binnenlandse vijand, al sinds jaar en dag een geliefd thema in fascistische kringen. Een gebruiker van Truth Social pikte die tweet op en plakte er ‘Burgeroorlog’ boven. Blijkbaar kon Trump zich daar dus prima in vinden.

Nog niet zo heel lang geleden zou zo’n oproep zijn afgekeurd door het Republikeinse establishment, maar de tijden zijn veranderd. De Republikeinse basis heeft de verkiezing van de ‘zwarte’ president Obama nooit geaccepteerd of verwerkt en is na 2008 in hoog tempo geradicaliseerd. Een deel van het Republikeinse establishment heeft de fascistische retoriek van de white supremacists overgenomen en de rest kijkt uit electorale overwegingen liever de andere kant op.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Colin Lloyd on Unsplash