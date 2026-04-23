Trump rent van de ene put naar de andere

Trump vlucht naar voren. Na zijn mislukte aanval op Groenland achtte hij het nodig de aandacht af te leiden door een oorlogje in Venezuela. Maar zijn rampzalige tarievenoffensief overschaduwde Venezuela door de uitspraak van het Supreme Court: ‘Het is illegaal meneer D.J.Trump.’

Een stortvloed van Amerikaanse bedrijven voert nu processen tegen de staat om verloren betaalde tarievengeld terug te vorderen. Wat door hem is aangekondigd als een ‘bevrijding’ zet de Amerikaanse economie en hemzelf klem.

Ondertussen laaide de storm om de Epstein-documenten op. Die waren eerst door Trump beloofd, vervolgens verboden en tenslotte toch vrijgegeven maar nog altijd versluierd. Een deel van zijn eigen MAGA vloog hem naar de strot. Hoe kon hij de aandacht afwenden? In wanhoop bombardeerde hij Iran, in de verwachting dat een echte oorlog de aandacht zou afleiding van Epstein en de verzopen tarievenpolitiek. De eerste dagen leek dat te lukken, zijn bommen en schandaaldreigementen beheersten het nieuws. Maar toen Iran zich door de afsluiting van de Straat van Hormuz overeind hield en de benzineprijzen vleugels kregen, tikte het noodlot op Donalds hart.

DE PAUSPUT

Wat te doen? Hupsakee, de Europeanen zijn lafaards en verraders. Maar jammer, amper reageerden de losers. Voorwaarts dan maar weer, een aanval op die smerige Paus, Die paus slappeling, geen greintje verstand van buitenlandpolitiek. Hup, afbeelding met zichzelf als Jezus op Truth Social. Ja, raak. Luid spektakel! De media zwegen een paar dagen over Epstein of tarieven.

En toch. De wereld vraagt zich onbeleefd af of hij nog in staat zal zijn een wereldwijde economische crisis te voorkomen als de Straat van Hormuz gesloten blijft, of zelfs de Rode Zee ook wordt afgesloten, door de pro-Iraanse Houthi’s.

Hoe kan Trump nog een goed heenkomen vinden uit de zelf aangerichte ravage?

AFLEIDINGSOORLOG VERLENGT ANDERE OORLOG

De Amerikaanse oorlog tegen Iran heeft gevolgen voor die andere oorlog, in Oekraïne. Onmiddellijk is duidelijk dat hogere olieprijzen in combinatie met afschaffing van oliesancties een droomgeschenk zijn voor Poetin. Dat is precies wat Trump met zijn door zijn oorlog uitgelokte afsluiting van de Straat van Hormuz bereikt. De naar lucht happende economie van Rusland zou op adem komen als niet Oekraïne de oliehavens van Rusland in de fik zou steken, Wat Oekraïne nu regelmatig doet.

Een tweede geschenk van Trump aan zijn oude vriend in zijn Russische bunker is dat Trump in zijn oorlog zoveel wapens verspilt dat er voor Oekraïne niets meer overblijft. De Europese landen die in de VS wapens voor Oekraïne hebben besteld en betalen, krijgen te horen dat die even niet geleverd kunnen worden. Poetin kan het nu langer volhouden:

Donalds oorlog verlengt Vladimirs oorlog. En dat is erg voor Europa.

TRUMP REDT BUNKEROPA POETIN

Er wordt nu vaak bericht over een patstelling aan de fronten in Oekraïne. De Russen komen niet door de Oekraïense killzones en drones, de Oekraïners kunnen moeilijk doorbreken omdat zij niet genoeg soldaten hebben. Maar als Trump zijn oorlog in Iran niet begonnen was, zou inmiddels de Russische economie verder gekraakt zijn en zouden de Oekraïners over betere luchtverdediging beschikken en de overhand hebben gehad. Wat voor de positie van Poetin in Rusland grote gevolgen zou hebben gehad. Zo populair is bunkeropa niet meer.

Het effect van Trumps rommelende vlucht naar het Midden-Oosten is dat hij Poetin aan het redden is. Edelmoedig van Trump, want zelf zinkt hij door zijn krijgshaftigheid alleen maar dieper in de put.

DE EPSTEIN-IRAN-PAUS PUT

Heet die put de Epstein-put? Zijn eigen vrouw heeft die nog weer eens onder de aandacht gebracht. Maar met elk nieuw circusnummer graaft Trump weer een nieuwe put voor zichzelf. Valt hij dan niet in een nieuwe put die op de vlucht voor de vorige put is ontstaan?

Ja, in de Epstein-Iran-put. Nee, de Epstein-Iran-Paus-put.

Een kleine zestig miljoen Amerikaanse katholieken zijn boos op de blasfemische nep-Jezus. Na de midterms zullen we zijn aanhangers huilend in de put zien roepen naar de verdronken beste president aller tijden.

Nog een half jaartje. Of zal Trump er toch nog een truc vinden om de midterm-verkiezingen uit te stellen?