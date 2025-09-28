Trump promoot een idiote complottheorie, deel zoveel + Update

Trump is ófwel aan het trollen ófwel niet meer in staat onderscheid te maken tussen fantasie en realiteit. Dat Trump een geschifte complottheorie promoot is niet ongebruikelijk, maar deze video is gemaakt met behulp van AI. En nee: het is géén fake. Hij heeft het écht gepost op Truth Social:

Trump tonight appears to have pushed the false “medbed” conspiracy theory, which has spread in the far-right internet over the years. www.yahoo.com/news/qanon-c… [image or embed] — Alex Kaplan (@alkapdc.bsky.social) 28 september 2025 om 05:14



“Medbeds” is een complottheorie waarin geclaimd wordt dat er bedden bestaan die elke aandoening kunnen genezen door je DNA te reparen (of vergelijkbare flauwekul). Zo zou er een medbed zijn dat binnen enkele minuten ontbrekende ledematen kan regenereren en een medbed dat veroudering omkeert. Meestal is er ook sprake van Een Kwaadaardige Elite die dat allemaal voor ons verborgen houdt.

De theorie is niet alleen populair in extreemrechtse kringen, maar wordt in een wat afgezwakte vorm ook gepromoot door allerlei kwakzalvers die er een slaatje uit hopen te slaan. Er zijn altijd wel wat wanhopige mensen te vinden die je een poot uit kunt draaien. Van kwakzalvers verwacht je dat, dat de president van de Verenigde Staten zich verlaagt tot dergelijke praktijken is echt nog wel een paar graadjes erger.

Update: Trump heeft de post inmiddels verwijderd. Blijkbaar realiseerde hij zich niet dat de video was gemaakt met behulp van AI…