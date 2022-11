Trump probeert het nog een keer

Zoals verwacht heeft de Oranje Fascist vannacht bekend gemaakt dat hij het in 2024 nog een keer gaat proberen. Trump kondigde zijn kandidatuur aan in een – zoals gebruikelijk – compleet krankjoreme toespraak tot de Harde Kern.

Trump’s wartaal laten we verder voor wat het is, want ik krijg koppijn bij de pogingen die verbale bagger te decoderen. Een paar opvallende punten nemen we wél even mee.

– Het publiek mocht de zaal niet verlaten voordat Trump zijn toespraak beëindigd had. Mensen die probeerden eerder weg te gaan, werden tegengehouden door de beveiliging. We kid you not:

A crowd has formed by the exit of the ballroom as some try to leave Trump’s announcement speech before he has finished…. But security won’t let them. pic.twitter.com/O7C6QJfYgK — Olivia Rubin (@OliviaRubinABC) November 16, 2022



– Trump wordt tijdens zijn toespraak weggedraaid door Fox News. Vier jaar geleden zou dat onvoorstelbaar zijn geweest, maar Trump’s verhouding met Murdoch is niet meer wat ie ooit was:

Fox cuts coverage while Trump is ranting about Angela Merkel pic.twitter.com/5txDGyCOG0 — Acyn (@Acyn) November 16, 2022



– De MAGA-fanclub maakte weer eens duidelijk uit verachtelijk en kwaadaardig plebs te bestaan:

MAGA are gathering outside Trump Tower in Manhattan chanting “USA!” while stomping on a DeSantis campaign poster, saying “Trump or death!” and telling Nancy Pelosi “There’s no ice cream in hell” before accusing her husband of being a “cruiser.” Not a cult, though. Absolutely not. pic.twitter.com/f4Hzx4andf — Andrew Wortman (@AmoneyResists) November 15, 2022



