Trump op herhaling: de Verenigde Staten moeten Gaza annexeren

Trump gaat op herhaling: hij wil dat de VS Gaza overneemt en er een ‘vrijheidszone’ van maakt (wat dat ook moge betekenen).

“Ik heb ideeën (concepts) voor Gaza waarvan ik denk dat ze heel goed zijn: maak er een vrijheidszone van, betrek de Verenigde Staten erbij en maak er gewoon een vrijheidszone van…Ik zou er trots op zijn als de Verenigde Staten het zouden krijgen, het zouden nemen en er een vrijheidszone van zouden maken…Er zal met Hamas afgerekend moeten worden…Vergeet niet dat 7 oktober een van de ergste dagen in de wereldgeschiedenis was, denk ik, niet alleen, niet alleen lokaal in deze regio, het was een van de ergste, meest gruwelijke aanvallen die iemand ooit heeft gezien.”

Wat Trump hier probeert te bereiken is iedereen een raadsel. Saoedi-Arabië en Qatar zullen nooit en te nimmer akkoord gaan met de deportatie van de bevolking van Gaza – nog helemaal los van de vraag waar die bevolking dan heen moet.

Komt nog bij dat een Amerikaanse militaire basis in Gaza het recept is voor een ramp. Een aanslag waarbij Amerikaanse militairen om het leven komen en de hele zaak stort in als een kaartenhuis, waarna Israël met de brokken blijft zitten.

Mogelijk dat het een poging is Hamas onder druk te zetten of misschien gooit Trump er wat wilde ideeën tegenaan om te kijken wat het oplevert aan reacties.

Uitgelichte afbeelding: Door WAFA (Q2915969) in contract with a local company (APAimages)‏‏ – Correspondence with Wiki Palestine (Q117834684)‏‏, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775621