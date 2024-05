Trump met boegeroep ontvangen op Libertarische Nationale Conventie

Donald Trump werd afgelopen zaterdag op de Libertarische Nationale Conventie uitgejouwd en beschimpt door het publiek. Opmerkelijk, want libertariërs – voorstanders van een minimale overheid en lage belastingen – hebben politiek heel wat meer overeenkomsten met de Republikeinen dan met de Democraten. Trump beloofde een libertariër op te nemen in zijn kabinet, maar dat werd begroet met kreten als “bullshit”.

Het boe-geroep is overigens geen reden libertariërs op te hemelen, wat ik op X/Twitter wél zag gebeuren. Veel libertariërs nemen het Trump hoogst kwalijk dat hij tijdens de coronapandemie haast maakte met de ontwikkeling van een covidvaccin en ongevaccineerde mensen beperkingen oplegde.

Libertarisme is – in tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken – ook in de VS niet bijzonder populair. In 2020 kreeg de libertarische kandidaat 1,2% (zo’n 1,8 miljoen) van de stemmen. Dat is een verwaarloosbaar aantal kiezers, maar de peilingen wijzen in een aantal staten op een nek-aan-nek-race tussen Biden en Trump. Een paar duizend stemmen kunnen dan het verschil maken.

Wie de libertarische kandidaat ook wordt: het is in elk geval niet Trump. Slechts 6 van de 800 afgevaardigden stemden op Trump.

Noot: de bordjes met ‘Free Ross’ verwijzen naar Ross Ulbricht. Ulbricht werd in 2015 veroordeeld tot levenslang omdat hij zich schuldig had gemaakt aan het op grote schaal verhandelen van (hard)drugs op zijn site Silk Road, die te vinden was op het Dark Web. Voor libertariërs is deze online versie van Pablo Escobar een held. Nuff said.

