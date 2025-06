Trump mag van rechter Nationale Garde inzetten in Californië

Trump mag van een federaal Hof van Beroep de Nationale Garde inzetten om agenten van de immigratiedienst ICE te beschermen.

Gouverneur Newsom van Californië had de regering voor de rechter gesleept nadat Trump besloot de Nationale Garde naar LA te sturen. Een lagere rechtbank gaf Newsom gelijk, maar dat vonnis is dus omver gekegeld door een hogere rechtbank.

Volgens de lagere rechtbank waren de ‘onlusten’ in LA niet heftig genoeg om de inzet van de Nationale Garde door de president te rechtvaardigen. Normaal gesproken beslist de gouverneur over de inzet van de Nationale Garde, maar Trump vond dat Newsom niet voldoende deed om de agenten van ICE te beschermen. Het Hof is unaniem van oordeel dat “…de omstandigheden in Los Angeles voldoende waren voor de heer Trump om te besluiten de controle over de Nationale Garde van Californië over te nemen en deze in te zetten om ervoor te zorgen dat de federale immigratiewetten zullen worden gehandhaafd”.

Het is een voorlopige uitspraak, geen definitieve. Er loopt nog een bodemprocedure.

Bron: NYT

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Northern Command – https://x.com/USNorthernCmd/status/1931780707346452633/photo/4, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=167165600