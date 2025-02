Trump levert zware bommen aan Israël

Een zending van ongeveer 1.800 zware bommen uit de Verenigde Staten die door de vorige Amerikaanse regering werd tegengehouden, is vannacht in Israël aangekomen.

De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, was uiteraard opgetogen: “De munitiezending die vanavond in Israël is aangekomen, vrijgegeven door de Trump-administratie, vertegenwoordigt een belangrijke aanwinst voor de luchtmacht en de IDF en dient als verder bewijs van de sterke alliantie tussen Israël en de Verenigde Staten.”

De regering Biden schortte in mei vorig de zending van MK-84 munitie op om Israël er van te weerhouden een grootschalig offensief te beginnen in het zuiden van Gaza, waar destijds een miljoen inwoners van het gebied hun toevlucht hadden gezocht. Trump heeft daar zoals bekend weinig moeite mee. Van Trump mag Netanyahu Gaza in een parkeerterrein veranderen, deels om zijn christelijk-nationalistische achterban een plezier te doen en deels natuurlijk omdat hij hoopt dat Neta het gebied daarna voor een prikkie aan hem verpatst.

Bron: Times of Israel

