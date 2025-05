Trump is geen trol zegt hij

Weer een keur aan uitspraken en decreten in een supermacht op weg naar fascisme, met dank aan Kirsten Verdel.

Dag 89:

Trump kondigt de uitbreiding van “Schedule F” aan. Deze regel herclassificeert de functies van 50.000 federale werknemers als politiek benoembaar. Daardoor kunnen ze ontslagen worden, afhankelijk van hun loyaliteit aan de president.

– Trump legt heffingen op aan Chinese schepen die aanmeren in Amerikaanse havens. De nieuwe tarieven, die over zes maanden van kracht worden, worden berekend op basis van het netto tonnage van vervoerde goederen per reis. Een tweede fase, over drie jaar, zal buitenlandse schepen (niet in de VS gebouwd) beperken in transport van vloeibaar aardgas (LNG).

– Het Ministerie van Justitie instrueert de afdeling burgerrechten om zich te richten op Trumps politieke agenda, zoals het opsporen van niet-burgers op kieslijsten en het beschermen van witte mensen tegen discriminatie.

Dag 90:

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken past zijn definitie van mensenrechten aan en schrapt systematisch kritiek op schendingen zoals politieke onderdrukking, corruptie en discriminatie uit zijn jaarlijkse rapporten. Onder andere secties over corruptie in Hongarije en over gevangeniscondities in El Salvador zijn geschrapt.

– Trump zegt in een interview op Fox dat de inkomstenbelasting mogelijk afgeschaft kan worden, omdat de invoerheffingen veel geld opleveren. Hij zegt dat de VS aan het einde van de 19de eeuw geen inkomstenbelasting had en toen “relatief het rijkste ooit was”.

Dag 91:

– Trump stelt op social media dat ‘we Amerika samen religieuzer zullen maken dan ooit tevoren’.

– Trump valt in een ‘paasboodschap’ op social media ‘radicale linkse gekken’ en ‘zwakke en ineffectieve rechters’ aan en zegt dat Biden ‘miljoenen CRIMINELEN’ het land in heeft gelaten. Hij noemt Biden ook een ‘zeer destructieve idioot’. Tot slot wenst hij hen een vrolijk Pasen toe.

Dag 92:

– Trump valt op social media het Hooggerechtshof af en klaagt dat het niet mogelijk is om rechtszaken te voeren voor alle migranten die hij wil deporteren, omdat dit volgens hem ‘200 jaar’ zou duren.

– Trump roept op social media op tot onmiddellijke renteverlagingen en stelt dat er door de dalende energie- en voedselprijzen nauwelijks nog inflatie is. Hij waarschuwt dat het uitblijven van actie van Fed-voorzitter Jerome Powell, die hij een ‘major loser’ noemde, kan leiden tot een vertraging van de economie. De aandelenkoersen daalden al nadat Trump-adviseur Kevin Hassett vrijdag aangaf dat de regering onderzoekt of ze Powell kunnen ontslaan.

Dag 93:

– De EPA meldt dat 280 medewerkers in milieurechtsprogramma’s per 31 juli ontslagen zullen worden, terwijl 175 anderen naar andere afdelingen worden overgeplaatst.

– De FDA schort haar kwaliteitscontroleprogramma voor melk en zuivelproducten op. Het programma wordt stilgelegd omdat het laboratorium door alle ontslagen niet langer in staat is om de benodigde tests en data-analyse uit te voeren.

– De EPA verwijdert de online tool voor het volgen van chemische ongevallen, enkele weken nadat chemische lobbyisten hadden geëist dat de website wordt gesloten. De locaties van duizenden risicovolle chemische fabrieken zijn nu niet meer openbaar toegankelijk.

Dag 94:

Trump beschuldigt Zelensky op social media er van de oorlog te verlengen door de Krim niet aan Rusland te willen afstaan, en stelt: “Als hij de Krim zo graag wil, waarom hebben ze er dan elf jaar geleden niet voor gevochten, toen het zonder een schot te lossen werd overgedragen aan Rusland?”

– De Trump-regering kondigt plannen aan om de tarieven op zonnepanelen uit Cambodja, Maleisië, Thailand en Vietnam te verhogen, om Chinese subsidies via deze landen tegen te gaan. De tarieven voor Cambodjaanse panelen lopen op tot 3500%.

Dag 95:

– De Trump-regering versnelt de vergunningverlening voor energieprojecten, maar sluit zonne- en windenergie uit. Het nieuwe proces versnelt goedkeuringen voor olie, gas, kernenergie en andere energiebronnen, maar niet voor hernieuwbare energie zoals zonne- of windenergie.

– Paula White, leider van het White House Faith Office, stelt dat vrouwen zich volgens de ‘orde van God’ aan mannen moeten onderwerpen en dat haar echtgenoot bijvoorbeeld het hoofd van hun huishouden is.

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken sluit het Office of Global Change, dat de internationale klimaatonderhandelingen voor de VS coördineert.

Dag 96:

– De FBI arresteert rechter Hannah Dugan, omdat ze volgens hen een man helpt te ontsnappen aan immigratieagenten. Dit komt volgens de FBI neer op het bewust misleiden van federale agenten in haar rechtbank.

– Trump herhaalt in een interview met TIME dat hij niet ’trollt’ met zijn idee om Canada als de 51ste staat toe te voegen. Hij wil Canada en Groenland omdat ze beide belangrijk zijn voor de nationale en internationale veiligheid van de VS. Hij zegt ook geen gebruik te willen maken van ‘loopholes’ om voor een derde termijn te kunnen gaan, ondanks eerdere opmerkingen hierover. Hij weigert verder te reageren op vragen over een mogelijke vice-presidentskandidaatrol met JD Vance als presidentskandidaat in 2028. Tot slot zegt hij dat de Krim bij Rusland blijft.

– Uitgelichte afbeelding: videostill