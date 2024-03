Trump gaat full nazi en kondigt ‘bloedbad’ aan als hij niet herkozen wordt

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Ohio heeft Donald Trump aangekondigt dat er ‘een bloedbad’ volgt als hij niet herkozen wordt als president. Trump suggereerde ook dat Joe Biden zijn verkiezingswinst zal gebruiken om verkiezingen af te schaffen en een soort linksliberale dictatuur in te voeren: “I don’t think you’re going to have another election, or certainly not an election that’s meaningful.”

Trump’s gebruikte de bijeenkomst ook om het vuurtje tegen migranten eens flink op te stoken. Volgens hem legen ‘andere landen’ hun gevangenissen van jonge mannen om die vervolgens te dumpen in de VS. Overigens zijn veel migranten volgens Trump helemaal ‘geen mensen’ (not people), maar ‘beesten’ (animals).

Het mag allemaal weerzinwekkend (en niet te vergeten: krankzinnig) klinken, maar een groot deel van de Republikeinse basis vréét dit soort retoriek. Miljoenen fans van Trump zijn er écht van overtuigd dat Joe Biden – mocht hij de verkiezingen winnen – een extreemlinkse wokedictatuur instelt, waarin migranten (met een kleurtje) de straten terroriseren en iedereen verplicht wordt vegetarisch te eten. Biden is natuurlijk een brave linksliberaal, maar zo zien zij dat uitdrukkelijk niet.

Trump bewees in Ohio voor de zoveelste keer dat hij ook intellectueel niet geschikt is als president. De teleprompter werkte niet goed, waardoor Trump zijn speech deels moest improviseren. Dat leidde tot een volslagen onbegrijpelijke rant over Joe Biden die volgens Trump ooit de verkiezingen heeft gewonnen van Obama. Of misschien juist heeft verloren. Of whatever: “Weet je wat interessant is? Joe Biden won van Barack Hussein Obama. Heeft iemand ooit van hem gehoord? In elke swing state versloeg Biden Obama, maar in elke andere staat werd hij afgemaakt”.

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057