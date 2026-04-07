Trump dreigt Iraanse beschaving te vernietigen (of zoiets)

Trump heeft gedreigd de Iraanse beschaving volledig te vernietigen, als er niet vóór 2 uur vannacht (Nederlandse tijd) een deal is.

Hoe je het voor elkaar krijgt in één adem te zeggen dat je een beschaving gaat vernietigen en tegelijk de leden van die beschaving ‘God’s zegen’ toewenst is me een raadsel.

Ik zou dit soort apocalyptische retoriek niet al te serieus nemen, maar het zit er natuurlijk dik in dat de VS en Israël de civiele infrastructuur van Iran gaan bombarderen, mocht er geen deal tot stand komen. Trump en Netanyahu kunnen Iran ongetwijfeld naar het Stenen Tijdperk bombarderen, maar het probleem is dat het land later ook weer opgebouwd moet worden. Ook de Iraanse olieproductie kan volledig lamgelegd worden, maar ook die zal later weer opgebouwd moeten worden met Amerikaans geld. Tel uit je winst.

Het laatste nieuws: Trump zegt dat de deadline opgeschoven kan worden als “er significante vorderingen worden gemaakt” bij de onderhandelingen met het regime. Niemand die schijnt te weten wat de status van die onderhandelingen is en óf er momenteel überhaupt onderhandeld wordt.

