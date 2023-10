Trucks met hulpgoederen gaan Gaza binnen

Op deze zaterdag zijn er alleen snippers nieuws. Zo reden twintig trucks met hulpgoederen, waaronder medische artikelen, zaterdag eindelijk bij Rafah de Gaza-strook binnen, nadat de Amerikaanse president Biden van Israel gedaan had gekregen dat ze doorgelaten zouden worden. Volgens de krant Haaretz volgen er nog 35, maar het blijft ”een druppel in de oceaan” vergeleken met wat nodig is. Er staat nog een immense file bij de grens.

Hamas heeft vrijdag twee gijzelaars losgelaten. Via Egypte zijn ze naar Israel gebracht. Het zijn een Amerikaanse moeder en haar dochter. Er zouden medische redenen zijn voor de vrijlating. Bij de grens met Libanon wordt nog steeds geschoten. Een Israelische militair kwam om het leven. Op Cyprus ontplofte vrijdag een zelfgemaakte bom bij de ambassade. Eerder was er een bomalarm bij een Berlijnse synagoge. Israel riep zijn burgers op zo snel mogelijk Egypte en Jordanië te verlaten en ook Marokko te mijden,

Honderdduizenden hebben vrijdag gedemonstreerd voor Gaza. In Cairo was voor het eerst sinds 2013 een grote demonstratie op het Tahrir-plein. Er waren verder demonstraties in Tunis, de Libische hoofdstad Tripoli, en Nouakchot, de hoofdstad van Mauretanië, Bagdad, Beirout, Kuweit, Doha (Qatar), Sanaa en Taiz (Jemen) en Idlib (Syrië). Buiten de Arabische wereld werd betoogd in Warschau, Utrecht, Londen, Berlijn,Washington, Rio de Janeiro, de Chileense hoofdstad Santiago, Seoul (Korea), Dhaka (Bangladesh) en Kuala Lumpur (Maleisië).

