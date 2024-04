Perfecte storm: hittegolven én bosbranden zullen negen keer vaker voorkomen in Oost-Afrika

Oost-Afrika zal steeds vaker het toneel worden van weerextremen die gelijktijdig plaatsvinden. Tropische cyclonen zullen dus samenvallen met hittegolven of droogtes zullen in dezelfde periode plaatsvinden als overstromingen. “Die combinaties kunnen tegen het einde van de eeuw tot meer dan negen keer vaker voorkomen”, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

In de studie tonen wetenschappers van het departement Water en Klimaat van de VUB aan dat Oost-Afrika de komende decennia vaker zal worden getroffen door de gevolgen van gelijktijdig optredende extreme weersomstandigheden. Paren van overstromingen, hittegolven, bosbranden, droogtes, mislukte oogsten en tropische cyclonen die gelijktijdig optreden in één kalenderjaar worden eerder regel dan uitzondering, zelfs in de meest optimistische klimaatscenario’s, stelt de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Dynamics.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: videostill