Bosreservaten verbergen een schat aan informatie

Wat gebeurt er in bossen die volledig met rust worden gelaten? Hoe ontwikkelen de bomen zich? En de biodiversiteit? Wat verandert er in de bodem? In Nederland zijn zo’n veertig jaar geleden 59 bosreservaten benoemd. Hier doet de grondeigenaar helemaal niets. Over wat dat oplevert, is helaas niet zo veel bekend. Onderzoek is dus hard nodig.

Adviseur bosbeheer van Staatsbosbeheer Erwin Al en onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research Erik Roest en Silke Jacobs lopen door het bosreservaat Pijpebrandje in het Speulderbos bij Garderen. In dit stuk bos van 36 hectare groot van Staatsbosbeheer is sinds 1985 bewust niets meer gedaan. Wat direct opvalt, is de enorme hoeveelheid zware dode bomen op de grond in verschillende stadia van ontbinding. Dode bomen blijven hier staan en als ze omvallen blijven ze liggen. Het hout wordt niet uit het bos gehaald. Nu is dat in andere bossen ook steeds meer gebruikelijk, maar niet zo veel als hier. Erwin: “Toen we met de bosreservaten startten, was het nog gebruikelijk de dode bomen uit het bos te halen. Dat is verleden tijd. Vanwege de inmiddels bekende waarde van dood hout voor de biodiversiteit, laten we nu in vrijwel alle bossen een deel van de dode bomen achter. Dat maakt het verschil tussen bosreservaten en andere bossen op het oog minder groot. Overal liggen dode bomen op de grond, maar hier zijn dat er een stuk meer.”

