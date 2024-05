Saoedi-Arabië plant executie minderjarige daders

Een internationale coalitie van mensenrechtenorganisaties slaat in een open brief alarm over het lot van jonge mannen die op het punt staan geëxecuteerd te worden in Saoedi-Arabië. De misdrijven waarvoor ze veroordeeld werden, zouden ze begaan hebben toen ze minderjarig waren.

Ondanks beloofde hervormingen en internationale engagementen gaat het koninkrijk volgens de open brief door met de executie van verschillende jonge mannen die misdaden zouden hebben gepleegd toen ze minderjarig waren. De 27 ondertekenaars, waaronder Human Rights Watch en de World Coalition Against the Death Penalty, verwijzen naar de recente goedkeuring van nieuwe doodvonnissen tegen minderjarigen. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeeldingen: Door BroadArrow at the English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14683526