Pro-Israëlbetogers op de vuist met Hamasapologeten

Op de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) zijn Netanyahufans vanochtend op de vuist gegaan met Hamasbewonderaars. Het ging er bepaald niet kinderachtig aan toe:

🚨#BREAKING: Violent clashes are breaking out between pro-Israel and Pro-Palestine protesters at UCLA, with fireworks long with multiple items being thrown with injuries

📌#LosAngeles l #California

Currently, violent clashes and multiple fights are breaking out between… pic.twitter.com/pYnRrUFg9R

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2024