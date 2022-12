Trekkerterroristen opgepakt in Zwolle

Het heeft drie jaar geduurd, maar de politie heeft eindelijk in de gaten hoe je trekkerterroristen aanpakt. Of misschien beter: eindelijk is de politieke wil aanwezig om de knokploegen van de agromaffia van de straat te vegen. Het leidde vandaag in Zwolle tot fraaie taferelen, waarbij een shovel een trekker van de weg duwde.

Drie leden van de agromaffia werden opgepakt. Twee wegens ambtsbelemmering, eentje wegens belediging.

De boeren waren met groot materieel aanwezig om ambtenaren en politici te intimideren hun ongenoegen te uiten over het stikstofbeleid. Omdat ze ook in Zwolle hun pappenheimers inmiddels kennen, geldt tot vannacht 2 uur een noodbevel in Zwolle.

Ondertussen slaan bij de naziwappies sympathisanten van de boeren op Telegram de stoppen weer volledig door. Zo beweert iemand dat hij hoogstpersoonlijk 3 Romeo’s (stillen) heeft “uitgeschakeld”. Gezwets natuurlijk, maar het tekent de sfeer in dergelijke groepen.

Oproepen om op politiemensen in te rijden zijn in de Telegramgroep Convoy NL ook schering en inslag:

Screenshots via Oma’s wappiehoekje. Volg Oma op Twitter: @wappiehoekje