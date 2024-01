Trawlervisserij maakt CO2 op zeebodem wakker

Trawlvisserij, waarbij vissersboten grote sleepnetten over de bodem van de oceaan trekken, is niet alleen schadelijk is voor het zeeleven maar pompt ook grote hoeveelheden CO 2 van de zeebodem naar de atmosfeer.

Bijna een kwart van alle in het wild gevangen vis ter wereld wordt gevangen door zogeheten trawlerschepen. Die slepen enorme netten over de zeebodem om bepaalde vissoorten te vangen. Dat die industriële trawlvisserij veel schade toebrengt aan het milieu was al geweten. De praktijk vernietigt ecosystemen op de zeebodem, draagt bij aan overbevissing en doodt alles wat in de netten terechtkomt, van schildpadden en roggen tot haaien.

Een nieuw onderzoek in het tijdschrift “Frontiers in Marine Science” stelt nu ook dat de techniek niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook aanzienlijk bijdraagt aan de klimaatverandering.

