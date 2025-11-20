Toverfeeks steekt Trump stok tussen de benen

Een paar maanden geleden, na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska, opperde ik dat Poetin wellicht foto’s van Trump in handen had om hem mee te chanteren, als verklaring voor de diepe buigingen die Trump ook toen weer gemaakt had voor de Russische ploert. Nu zijn er 20.000 e-mails vrijgekomen uit het archief van Jeffrey Epstein, handelaar in seks met minderjarige slavinnetjes en beroepschanteur van zijn superrijke klanten.

Iets uit die mailberg treft me.

EPSTEIN BENADERDE POETIN

In 2018 had de miljardair contact met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa Jagland. In een reeks berichten blijkt dat Epstein via Jagland een boodschap wilde overbrengen aan de Russische president en diens minister Sergej Lavrov. De chanteur beweerde dat hij het Kremlin ‘waardevol inzicht’ kon geven in de manier waarop Trump dacht en onderhandelde, voorafgaand aan de top tussen Trump en Poetin in Helsinki in juli 2018. Jagland antwoordde dat hij de assistent van Lavrov zou ontmoeten en het voorstel zou doorgeven. Het is niet duidelijk hoe het verder liep, maar het lijkt erop dat Epstein gepoogd heeft om de Russen heftige kompromat over Trump te verkopen. Zeker niet uitgesloten is dat dit een video behelsde waarop Trump tekeer gaat met een van Epsteins slachtoffertjes, gefilmd met een van de verborgen camera’s die zijn aangetroffen in een residentie van Epstein in Manhattan. Epstein verwees in de mails ook naar eerdere gesprekken met Goerkin, de voormalige VN-ambassadeur voor Rusland. Volgens Epstein ‘begreep Goerkin Trump na hun gesprekken’ en zei dat het ‘niet complex’ was om met Trump om te gaan.

Dat zou kunnen verklaren waarom Trump in het gesprek met Poetin in 2018 in Helsinki de Rus zo naar de mond praatte en bij de persconferentie tegensprak dat de Russen zich bemoeid hadden met de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Zelfs voegde hij eraan toe Poetin meer te vertrouwen dan zijn eigen veiligheidsdiensten. Schokkend. Iedereen greep naar z’n hoofd.

Hoe kón een Amerikaanse president zoiets verraderlijks zeggen? Wat kon daar achter zitten?

FEEKS MARJORIE TAYLOR GREENE

De Republikeinen hebben zich terecht erg opgewonden over het schandaal rond Epstein, maar eisten vooral opheldering over de rol van Democraten. In zijn verkiezingscampagne van 2024 eiste Trump driftig openbaarmaking van het archief van Epstein, daarin niet minder luidruchtig bijgevallen door Marjorie Taylor Greene, beruchte feeks en lid van het Huis van Afgevaardigden en gewiekst complotdenkster, geslepen verspreidster van Russische propaganda.

Deze geschiedenis lijkt me echt een bijdrage aan het vinden van het antwoord over de verklaring voor Trumps extreme Poetin-kruiperigheid. Want zie, Trumps verdachte weigering doet zijn regime trillen op zijn grondvesten, omdat sommige Republikeinen de geheimhouding niet pikken.

Een van hen is Donalds eens zo favoriete Marjorie Taylor Greene, die nu uit een ander vaatje tapt en vurig eist dat hij de documenten vrijgeeft. Nadat Trump haar ‘Wacky Marjory’ had genoemd, (getikte Marjorie) en geblaft had haar niet meer te zullen steunen bij een nieuwe kandidatuur, antwoordde zij hem dat zijn woede tegen haar alleen voortkomt uit haar steun voor vrijgave van de Epsteindocumenten en de waarschijnlijkheid van Trumps betrokkenheid bij Epstein, volgens haar. ‘PresidentTrump viel me aan en loog over mij’, twitterde MTG. ‘Blijkbaar zijn het de Epstein-documenten die hem zo overstuur maken.’ Ze schreef dat hij haar zo hard aanvalt om ook andere Republikeinen bang te maken en hen ervan te weerhouden dat er in het Congres gestemd gaat worden voor de vrijgave van de Epstein-documenten. ‘Het is verbazend dat hij zo hard vecht om de Epsteindocumenten tegen te houden, zelfs zo dat hij zich verlaagt tot dit niveau’.

TRUMPS NIEUWSTE DRAAI

Maar wat lees ik nu vanmorgen?

Trump beveelt ‘zijn’ leden van het Huis van Afgevaardigden (het Congres) vóór de vrijgave van het Epstein-dossier te stemmen! Een nieuwe radicale draai.

Eerst was Trump fanatiek vóór, toen hartstochtelijk tegen en nu een bevel om vóór te zijn.

‘Wij hebben niets te verbergen’ verklaart hij zijn allernieuwste opstelling. Maar is dat zo? Is er gedurende het ellenlange oponthoud in de documenten geknoeid? Is zijn naam er op pijnlijke plekken uitgehaald? Trump geeft aan dat hij bepaalde Democraten wil laten onderzoeken: Bill Clinton, Larry Summers en Reid Hoffman. Dat houdt waarschijnlijk in dat vele files niet publiekelijk geopend kunnen worden… In dat geval zijn wij blij gemaakt met een dooie mus.

Volgens mij heeft MTG, de MAGA-fanatica met haar sterrenuiterlijk, Trumps opmars naar de dictatuur een stok tussen de benen gestoken. Zij heeft hem gedwongen met zijn standpunt te zwabberen, en niet zo weinig ook. De toverfeeks heeft laten zien dat Trump zijn hand had overspeeld en dat hij haar weer terug moet winnen. Trump was genoodzaakt een diepe buiging voor de opstand in zijn partij te maken. Het is een deuk in zijn gezag.

KNIPPERLICHTRELATIE MET POETIN

Trump zit ook internationaal in de knel. Behalve de opstandigheid van een aantal Republikeinen is ook zijn positie tegenover Poetin gespannen geworden. Sprak ik een paar maanden geleden over een mogelijk pact tussen Trump en Poetin, nu lijkt het meer op een knipperlichtrelatie. De sancties die Trump heeft ingesteld tussen de twee Russische topbedrijven, Rosneft en Lukoil, blijken nog effectief ook. Poetins economie bloedt. Daarnaast is ook Trumps dreigende oorlog tegen Venezuela een strijd waarin hij tegen Poetin-vriend Maduro en de grote Rus zelf staat. Vladimir schiet zijn pijlen nog steeds vooral af op het ‘nazistische’ en ‘oorlogszuchtige’ Europa, maar hij heeft nu Trump wel degelijk in het vizier.

Maar als hij, zoals ik veronderstel, de pedofiele kompromat tegen Trump heeft, heeft het eigenlijk weinig zin die tegen Trump uit te spelen. Wanneer Trump vervangen zou worden door een Democratische president, krijgt Poetin alleen maar een minder plooibare tegenstander. Het heeft voor Poetin meer zin Trump angstig te houden dan hem werkelijk de doodsteek te geven. De dreiging is gevaarlijker dan de uitvoering.

HARDERE SLAGEN NODIG

Mij kalmeert dit alles niet, ik zie de Russische griezels aan het front naderbij komen en ik ben blij dat ik af en toe opwekkende lezingen mag geven over Provo en Kabouters. Maar ik sta achter de oproep van de Finse president Stubb aan het Westen om Oekraïne sterker te steunen en hardere slagen op militaire knooppunten in Rusland zelf mogelijk te maken.

Wanneer ontploft de Epstein-affaire in het gezicht van Trump?

