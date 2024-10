Tommy Robinson 18 maanden achter de tralies

De extreemrechtse opruier Tommy Robinson (echte naam: Steven Yaxley Lennon) is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens ‘minachting van de rechtbank’. Robinson bekende schuld en werd ter plekke afgevoerd naar het gevang.

Robinson wordt nu door extreemrechts gepresenteerd als een Martelaar Voor Het Vrije Woord, maar hij heeft de veroordeling volledig aan zichzelf te wijten. In 2018 ging een video viraal waarop te zien was hoe Jamal Hijazi, een jonge Syrische vluchteling, op school werd aangevallen door een andere tiener.

Robinson claimde dat Hijazi bekend stond als een gewelddadige misdadiger, een claim die helemaal nergens op sloeg. Als gevolg van Robinson’s lastercampagne zag het gezin zich gedwongen te verhuizen.

De ouders van Hijazi sleepten Robinson voor de rechter op beschuldiging van laster. Robinson kon de beschuldigingen uiteraard niet hard maken (hij had ze uit zijn duim gezogen) en werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van £100,000 aan Hijazi.

De rechtbank verbood het Robinson zijn lasterpraatjes te herhalen, maar daar trok onze held zich niks van aan. In februari 2023 herhaalde Robinson zijn claim en plaatste hij een film online waarin hij beweerde dat hem “het zwijgen was opgelegd” door de staat/de elite. Die film kreeg 47 miljoen views.

In juli van dit jaar liet Robinson de film tijdens een manifestatie op Trafalgar Square zien aan duizenden aanhangers. De dag erna verliet hij Engeland, om op kosten van zijn niet bijzonder snuggere aanhangers te relaxen in een 5-sterren hotel op Kreta.

Rechters houden er niet van als iemand een vonnis naast zich neerlegt en Robinson werd vorige week na zijn terugkeer in Engeland prompt opgepakt. Robinson’s advocaat beweerde dat haar cliënt een principieel mens is die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting. De rechter was niet onder de indruk van dat betoog en gooide Tommy voor anderhalf jaar achter de tralies. You asked for it, you got it.

