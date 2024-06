Tommy Robinson opgepakt nadat hij illegaal Canada probeerde binnen te komen

De held van de arbeidersklasse extreemrechtse activist Tommy Robinson is opgepakt omdat hij illegaal probeerde Canada binnen te komen. Ironisch, want Robinson heeft zoals bekend een hekel aan illegale migranten.

Tommy Robinson must be delighted to see how effectively Canadians deal with illegal immigrants. pic.twitter.com/0RjpgFlSBK — Parody Rishi Sunak (@Parody_PM) June 25, 2024

Robinson (echte naam: Stephen Yaxley Lennon) wilde een aantal lezingen houden over de gevaren van illegale immigratie, maar was bij zijn visumaanvraag even vergeten te vermelden dat hij een strafblad heeft van hier tot Tokyo. De Britse working class hero is inmiddels weer vrij, maar hij mag Calgary niet verlaten en zijn visum is ingetrokken.

Uitgelichte afbeelding: By Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73913243