De extreemrechtse activist Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon) is Groot-Brittannië ontvlucht uit angst dat hij achter de tralies verdwijnt.

Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon) had vandaag voor de rechter moeten verschijnen wegens ‘minachting van de rechtbank’, maar Wierd Duk’s ‘held van de arbeidersklasse’ koos ervoor het hazenpad te kiezen.

Robinson werd gisteren gearresteerd tijdens een demo van extreemrechtse griezels tegen migranten en moslims. ’s Avonds werd hij weer vrijgelaten. Tijdens de demo werd een documentaire getoond waarin Robinson valse beschuldigingen herhaalt over een Syrische vluchteling. In 2021 verloor hij een smaadzaak over die affaire. De rechtbank droeg hem op die leugens niet te herhalen, maar daar trok Tommy zich niets van aan.

Vandaag had Robinson voor de rechter moeten verschijnen wegens ‘minachting van de rechtbank’. Omdat Tommy een strafblad heeft van hier tot Tokio lijkt het nogal onwaarschijnlijk dat de de rechter medelijden met hem zou hebben gehad. Wierd Duk’s ‘held van de arbeidersklasse’ koos er dan ook voor het hazenpad te kiezen.

Om geen schadevergoedingen te hoeven betalen heeft Robinson zich twee jaar geleden failliet laten verklaren. Een gotspe, want Tommy woont in een kapitale villa in Spanje, gefinancierd door zijn niet bijzonder snuggere aanhang.

