Toch houd ik van hem

Alsnog een origineel van een lied zoals gezongen door Françoise Hardy.

He looks into her eyes and he says she’s awf’lly sweet

He swears that she’s the only girl to make his life complete,

but then she can’t go out

He makes a date with her best friend and takes her to a show

and goes to all those places that her folks won’t let her go.

But I still love him, I’ll always love my Joe!

He holds her place and whispers she’s the girl he’s dreaming of

He says that she’s the only one that he will ever love,

but then she’s late for school

She hurries to the classroom just as fast as she can go

Then he’s there besides some other girl, and how it hurts her so!

But I still love him, I’ll always love my Joe!

And she’ll go right on loving him, although the years will pass

And though she knows he’ll hurt her so, her love will always last

for an eternity

She’ll always stay right by his side, though Heaven only knows

the heartache that he causes her and how it hurts her so.

But I still love him, I’ll always love my Joe!



I still love him, The Joys, 1964

Hier bij nogmaals de versie van Françoise Hardy, die een radicaal andere tekst heeft, dit kun je geen vertaling noemen.

C′est vrai moi je suis une fille et tu es un garçon

Et c’est pour ça qu′on ne voit rien de la même façon

Oui, je sais que c’est vrai

Moi, je rêve toujours de me trouver seule avec toi

Et toi, tu veux tout conquérir, tout connaître à la fois

Pourtant tu m’aimes

Et je ne peux vivre sans toi

C′est vrai moi je suis une fille et tu es un garçon

Et toi et moi n′avons jamais les mêmes réactions

Oui, je sais que c’est vrai

Tu regardes une fille et tu la trouves très jolie

Pour que moi, déjà, je tremble

J′ai l’impression que tu m′oublies

Pourtant tu m’aimes

Et je ne peux vivre sans toi

C′est vrai moi je suis une fille et tu es un garçon

Et bien souvent j’ai du mal à me faire une raison

Mais, je sais que c’est vrai

Je passe tout mon temps à t′attendre et penser à toi

Pendant que tu travailles où sort avec d′autres que moi

Pourtant tu m’aimes

Et je ne peux vivre sans toi

Pourtant tu m′aimes

Et je ne peux vivre sans toi

Oh oui, tu m’aimes

Et je ne peux vivre sans toi

Pourtant tu m′aimes

Et je ne peux vivre sans toi



Pourtant tu m’aimes, 1964