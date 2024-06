Françoise Hardy ruste in vrede

1964. Ik was blijven zitten, dat kwam hard aan. En ik wist zeker dat iedereen in mijn oude en vast ook in mijn toekomstige klas (waarin trouwens veel vorige-klasgenoten zaten, het was een slachting) verkering had. Behalve ik. Lees en hoor.

Tous les garçons et les filles de mon âge

Se promènent dans la rue deux par deux

Tous les garçons et les filles de mon âge

Savent bien ce que c’est d’être heureux

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main

Ils s’en vont amoureux sans peur du lendemain

Oui mais moi, je vais seule par les rues, l’âme en peine

Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m’aime

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils

Sans joies et pleins d’ennuis

Personne ne murmure “je t’aime” à mon oreille

Tous les garçons et les filles de mon âge

Font ensemble des projets d’avenir

Tous les garçons et les filles de mon âge

Savent très bien ce qu’aimer veut dire

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main

Ils s’en vont amoureux sans peur du lendemain

Oui mais moi, je vais seule par les rues, l’âme en peine

Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m’aime

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils

Sans joies et pleins d’ennuis, oh

Quand donc pour moi brillera le soleil?

Comme les garçons et les filles de mon âge

Connaîtrais-je bientôt ce qu’est l’amour?

Comme les garçons et les filles de mon âge

Je me demande quand viendra le jour

Où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main

J’aurai le cœur heureux sans peur du lendemain

Le jour où je n’aurai plus du tout l’âme en peine

Le jour où moi aussi j’aurai quelqu’un qui m’aime



Tous les garçons et les filles

Tienerellende die genas op den duur, al heeft het best lang geduurd. Dit kende ik in het Engels van de buitengaatse radio, maar ik geef de voorkeur aan het Franse origineel.

Dans le monde entier, cette nuit est pareille

A tant d’autres nuits quand disparaît le soleil

Où tant de bonheur côtoie tant de détresse

Tant de choses meurent pendant que d’autres naissent

Tant de choses meurent pendant que d’autres naissent

Mais ce soir, tu n’es pas là

Ce soir tu ne viendras pas

Et tu es si loin de moi

J’ai peur que tu m’oublies déjà

Que m’importe alors de savoir plus ou moins

Si d’autres, cette nuit, s’aiment ou bien ont du chagrin

Si d’autres se défient ou se rejoignent enfin

Rien n’a d’importance sinon que tu es loin

Et que, cette nuit, de toi je ne sais rien



Dans le monde entier, 1965

Heb je verkering, gaat het nog fout…

Mijn eerste single van Françoise bleek een cover, ik kende het via Paul Noble van Caroline, die nogal Frans georiënteerd was.



Pourtant tu m’aimes

Niet verder vertellen hoor, maar Françoise was eigenlijk de enige zangeres “op wie” ik was als tiener. Nee, geen van mijn latere geliefden lijkt op haar. Dat maakt onze verhouding natuurlijk speciaal.

Dit is ook een cover, van een nummer van Adriano Celentano.



La maison où j’ai grandi, 1968

Er was een tijd waarin liedjes voor het Eurovisie Songfestival “in de eigen taal” waren. Frankrijk, of het Frans, had het voordeel dat België, Zwitserland en Luxemburg mee konden doen, waardoor het Frans nogal in het voordeel was. En in 1963 kwam Françoise op voor Monaco. Keuze van Jet_030.



L’amour s’en va

Gisteren heeft Françoise Hardy het toneel verlaten, deelde haar zoon mee.

– Uitgelichte afbeelding: Door Joost Evers / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31990214