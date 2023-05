Tina Turner ruste in vrede

Er wordt nu eenmaal veel gestorven, juist ook onder Grote Namen van de Jaren Zestig/Zeventig. En nu dan Tina Turner.

Rondje Favorieten van de vaste redactie:

Laurent: Proud Mary

2009, live



Pyt:



River deep, mountain high

Arnold:



Nutbush city limits

Waarbij aangetekend, haar eerste solosucces – we draaiden het op RVZ, verrast en verheugd over haar terugkeer. Het altijd abjecte Veronica liet het na twee weekjes tipparade vallen, wij bleven het draaien. Bij Veronica moesten ze tenslotte toegeven dat ze fout zaten.



What’s love got to do with it

– Uitgelichte afbeelding: By Jay Bernstein Public Relations, Los Angeles. – eBayfrontback, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30248263