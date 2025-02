Tijgerpopulatie in India herstelt zich wonderbaarlijk

Het aantal tijgers in India is in de voorbije twintig jaar met ruim 30 procent toegenomen, ondanks een groeiende bevolking en toenemende druk op hun leefgebied. Daar kan Europa lessen uit trekken in zijn omgang met de wolf.

Hoe bescherm je een bedreigde diersoort die ook nog eens een gevaar vormt voor mensen of hun inkomen? India lijkt een manier gevonden te hebben. Volgens nieuwe cijfers in Science telt het land nu zo’n 3700 tijgers. Dat is een toename met 30 procent in amper twee decennia. De sleutel voor het Indiase succes ligt in een combinatie van twee factoren: klassieke reservaten waar de dieren strikt beschermd zijn, en grotere gebieden daarrond waar mens en tijger samenleven. Lees verder bij de bron, IPS

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=365190