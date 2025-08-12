Tienduizenden Zuid-Soedanezen gevlucht naar DR Congo

Al meer dan 33.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan zijn aangekomen in het Congolese Ituri. Nu het geweld in Zuid-Soedan toeneemt, zoeken de vluchtelingen veiligheid in het noorden van de Democratische Republiek Congo.

Zuid-Soedan kampt met de ernstigste golf van geweld sinds het einde van de burgeroorlog in 2018. In februari is de crisis geëscaleerd, toen gevechten uitbraken tussen regeringstroepen en gewapende jongeren, bekend als het ‘Witte Leger’.

Het geweld heeft zich snel naar andere delen van het land verspreid, waaronder de staat Centraal-Equatoria, die in het zuiden grenst aan de Democratische Republiek Congo (DR Congo).

Volgens cijfers van de VN zijn meer dan honderdduizend mensen naar buurlanden gevlucht, van wie ruim 33.000 mensen naar de DR Congo.

