Tien dagen afbraak overheid VS, opbouw fascisme

We volgen eerbiedig de kroniek van Kirsten Verdel.

Dag 30:

– Trump geeft Zelenskyy de schuld van de oorlog in Oekraïne. Hij zegt: “You should have never been there. You should have never started it. You should have made a deal.” Ook stelt Trump dat Zelenskyy nog maar 4% steun heeft onder zijn bevolking.

– Trump tekent een uitvoerend bevel om meer controle van het Witte Huis over onafhankelijke regelgevende instanties te waarborgen. Onafhankelijke agentschappen zoals de Federal Trade Commission (FTC), die consumenten beschermen, de Federal Communications Commission (FCC), die communicatie reguleert, en de Securities and Exchange Commission (SEC), die de financiële markten controleert, komen nu onder presidentieel toezicht. “Alleen de President en de Aanklager-generaal kunnen spreken over wat de wet is, wordt bij de bekendmaking van het decreet gezegd.”

Dag 31:

– Trump valt Zelenskyy aan in een social media post. Hij noemt Zelenskyy een dictator.

– Trump tekent een decreet om de federale overheid te verkleinen. De Presidio Trust, Inter-American Foundation, United States African Development Foundation en United States Institute of Peace worden ingeperkt. Het Presidential Management Fellows Program wordt beëindigd, en de Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid, Academic Research Council, Credit Union Advisory Council, Community Bank Advisory Council, Secretary’s Advisory Committee on Long COVID en Health Equity Advisory Committee worden opgeheven.

Dag 32:

– Trump schaft tijdelijke beschermde status af voor Haïtiaanse migranten, waardoor tot 500.000 mensen vanaf augustus hun legale status kunnen verliezen en mogelijk uitgezet worden. Deze status werd verleend vanwege de onveilige situatie in Haïti door natuurrampen en geweld.

– Trump sluit de nationale database die wangedrag door federale politieagenten bijhoudt.

Dag 33:

– Trump ontslaat CQ Brown Jr, de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, evenals de commandant van de marine, de plaatsvervangend stafchef van de luchtmacht en de hoogste juridische adviseurs van het leger, de marine en de luchtmacht.

– Trump dreigt Oekraïne de toegang tot Starlink, het satellietsysteem dat cruciaal is voor Oekraïne, te ontzeggen als het land geen akkoord sluit over kritieke mineralen.

Dag 34:

– Amerika eist van Oekraïne dat ze de VN-resolutie intrekken die Rusland veroordeelt voor de invasie van Oekraïne. Oekraïne weigert.

– Trump spoort Musk aan om agressiever te werk te gaan bij het verkleinen van de Amerikaanse overheid.

Dag 35:

– Trump noemt MSNBC een bedreiging voor de democratie.

– De CDC stopt de campagne voor griepvaccinaties en verwijdert de informatie ervan van de website. De campagne is bedoeld om risicogroepen te overtuigen.

Dag 36:

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat Amerikaanse klimaatwetenschappers niet toe om deel te nemen aan een vergadering van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) in China.

– Musk twittert dat werknemers die de uitvoerende orde van president Trump om terug naar kantoor te komen negeerden, nu meer dan een maand waarschuwing hebben gehad. Vanaf deze week zullen degenen die nog steeds niet terugkeren, op administratief verlof worden gezet.

Dag 37:

– De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben het begrotingsvoorstel aangenomen, dat voorziet in $4,5 biljoen aan belastingverlagingen en $2 biljoen aan bezuinigingen, waaronder 800 miljard aan mogelijke bezuinigingen op Medicaid, een federaal programma dat zorgdekking biedt aan meer dan 72 miljoen Amerikanen. Daarnaast worden belastingvoordelen voor de ultrarijken uitgebreid. De staatsschuld wordt over een periode van tien jaar met meer dan $19 biljoen verhoogd.

Dag 38:

– Trump tekent een uitvoerend bevel om de kostenbesparingsinitiatieven van DOGE te implementeren. Elk agentschap moet een centraal systeem opzetten om betalingen bij te houden, met een rechtvaardiging voor elke betaling.

– Trump bevestigt dat zijn administratie plannen heeft om vanaf 2 april tarieven van 25% in te voeren op Canada en Mexico. Ook kondigt hij tarieven van 25% aan voor de Europese Unie, nog zonder nadere informatie.

Dag 39:

– Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wordt door de partijleiding geadviseerd terughoudend te zijn met de organisatie van fysieke town hall-bijeenkomsten, na negatieve reacties uit de zaal bij bijeenkomsten de afgelopen weken over de bezuinigingen door de Trump-administratie.

– De regering-Trump besluit tot een forse inkrimping van het personeelsbestand van de Social Security Administration (SSA) en overweegt tot 50% van de 60.000 werknemers te ontslaan.

