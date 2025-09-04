The National Guard stands around his door

Juridisch heeft Trump geen enkele zeggenschap over de National Guards van de staten, wel in het District of Columbia, dat geen staat is. Dat is eenvoudig te checken, en de NYT vermeldt ook braaf de uitspraak van de federale rechter zojuist in Californië (San Francisco):

Het is duidelijk dat Trump zijn macht misbruikt op steeds grotere schaal. Hij richt zich nu op de grootste steden met zwarte, Democratische burgemeesters, zoals Brandon Johnson van Chicago – dat niet eens voorkomt in de toptien van misdadigste steden in de VS. Op 1 Memphis, 2 St. Louis en 3 Detroit.

Drie keer raden: wat is de mayor van DC, Muriel Bowser? En die van LA: Karen Bass? En de mayors van de nrs 1, 2 en 3? Ja hoor: alledrie, twee van hen vrouw…

