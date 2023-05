Texaanse massamoordenaar blijkt nazi te zijn

De man die zaterdag bij een supermarkt in Allen, een voorstad van Dallas, acht mensen doodschoot is geïdentificeerd als Mauricio Garcia. Hij was 33 jaar oud en woonde in Dallas. Volgens de Texaanse politie was Garcia een neonazi en een “incel” (involuntary celibate). Een medewerker van de FBI heeft dit bevestigd tegenover CNN en NBC.

Garcia droeg een patch met de tekst “RWDS” op zijn borst, een afkorting van “Right Wing Death Squad”, een leuze die populair is onder leden van extreemrechtse milities als de Proud Boys.

Of zijn politieke opvattingen de aanleiding zijn geweest tot de slachting is nog niet bekend. Volgens getuigen opende Garcia meteen toen hij uit zijn auto stapte het vuur op de aanwezigen. Garcia zou zijn slachtoffers volstrekt willekeurig gekozen hebben: hij schoot op iedereen die toevallig in de buurt was.

Garcia werd in 2008 uit het leger ontslagen wegens “psychische problemen”. Daarna werkte hij als beveiliger. Hij had geen strafblad.

Garcia vermoordde acht mensen, waaronder enkele kinderen. Twee in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers verkeren in levensgevaar. Dat aantal zou ongetwijfeld nog veel hoger zijn geweest als er niet toevallig een politieagent in de buurt was geweest. Die hoorde de schoten, rende naar de plek des onheils en schoot Garcia prompt neer.

Inmiddels wordt er door Republikeinen – zoals altijd – weer heel wat afgebeden voor de slachtoffers. Veranderen gaat er uiteraard niks.

