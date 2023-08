Teveel pruimen in de tuin? Maak er jam van!

– door Liz Hagemann –



Ooit maakte ik wijn van pruimen die ik bij de supermarkt had gekocht. De wijnwas goed en lekker. Ik had nog geen pruimebomen. Tegenwoordig maak ik geen wijn meer, maar ik heb wel een tuin, en de Reine Claude oogst is dit jaar groot. Tijd dus om het maken van jam onder de knie te krijgen. Het gaat sneller en is makkelijker dan wijn maken, je hebt dus sneller resultaat. En het is ook lekker 🙂

De bomen

Ik heb twee pruimebomen (eigenlijk zijn er nu 4, dat heb je als je pruimen eet

in de tuin): een grote groene en een kleinere roodpaarse Reine Claude. De groene was al in de tuin toen we er 15 jaar geleden kwamen, de kleinere heb ik ongeveer 8 jaar geleden geplant. Deze geeft pas vruchten sinds 2 jaar.

Hoe ik de jam heb gemaakt

Ik plukte een halve zeef aan pruimen, dat bleek 660 gram te zijn. Ik heb ze

gewassen en daarna heb ik de ze ontpit. Daarna deed ik ze in een kookpan met sap van 1 citroen.

Terwijl de pruimen opwarmden in de pan, voegde ik ongeveer 330 gr. suiker toe (de helft van het fruitgewicht). De helft van de suiker was geleersuiker, de

andere helft was bruine suiker.

Ik bleef roeren in de pan, op een laag vuur, en na ongeveer een half uur begon de substantie op jam te lijken, dat wil zeggen, het werd stroperig, en leek meer op wat de YouTube filmpjes me leerden 🙂

Ik heb daarna een handige inmaaktrechter gebruikt om de jam (die ik iets liet

afkoelen, een paar minuten) in de potten te gieten, en ik heb daarna de deksels er meteen opgeschroefd.

Ik had van tevoren de jampotten gesteriliseerd met kokend water, omdat ik geen oven heb, en in de filmpjes gebruikten de instructeurs hun oven om de potjes te steriliseren. Ik hoop dat dit voldoende is, we zullen zien…

Reflectie over een voedselsysteem

Nu ik heb ervaren hoe makkelijk het is om pruimebomen te kweken, en hoe

makkelijk het is om jam en wijn te maken van pruimen, denk ik dat het goed zou zijn als er meer pruimebomen (of andere fruitbomen) in bewoonde gebieden worden geplant, waar mensen van kunnen plukken.

Toen ik in 2011-2012 Youngstown, Ohio bezocht, dat in die tijd een vrij verlaten stadje was, ontmoette ik iemand die lid was van een groep (zoiets als een Whatsapp-groep) die elkaar waarschuwde als er weer een perzikboom of een andere fruitboom in een verlaten tuin of straat vruchten droeg. Ze organiseerden dan een pluk, en er werd ook ingezameld voor voedselbanken.

Dat klonk als een goed permacultuur-systeem, en dergelijke initiatieven zijn

zeer welkom in deze maatschappij.

Ik heb gebruik gemaakt van deze bronnen om te leren hoe ik jam kan maken:

Reine claude jam

Making Greengage Jam

How to make Plum Jam easy!

De volledige fotoreportage in het Engelse origineel

– Uitgelichte afbeelding: de Reine Claude-boom in bloei, Pasen 2023. Illustraties van de schrijfster