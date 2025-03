Terrorist Mannheim was lid van nazi-organisatie

Alexander Scheuermann, de man die maandag een aanslag pleegde in Mannheim waarbij twee mensen om het leven kwamen, blijkt nauwere banden te hebben gehad met extreemrechtse organisaties dan eerder gedacht (of door het OM gewenst). Dat blijkt uit onderzoek van Exif.

Scheuermann was actief in de extreemrechtse scene in Duitsland. Hij maakte deel uit van de “Ring Bund”, een groep uit het Reichsbürger spectrum, geleid door neonazi’s.

Scheuermann komt voor op een lijst van mensen die bij Bernd Zimmermann hoorden. In deze lijst, die in 2018 werd gecreëerd, krijgen verschillende personen een nummer en wordt informatie in categorieën vastgelegd. Alexander Scheuermann heeft het persoonsnummer 000415 en de volgende vermeldingen: Bijnaam: Alex

Geboortedatum: 05/02/1985

Taak: RB Ringbund

Wensen: veiligheid, terugtrekken, contacten

Opmerkingen: pers. Bekend Onder het persoonsnummer noteerde Zimmermann Scheuermanns e-mailadres Sabine.Mueller1@protonmail.com en noteerde hij ook zijn “vaardigheden”. Scheuermann’s vaardigheden zijn: getrainde landschapsarchitect, bokser, vergunning om slachtvee te schieten, Engels. De opdracht “RB Ringbund” geeft aan dat Alexander Scheuermann lid was van deze groep.

De “Ring Bund” wilde de ‘bestaande orde’ vernietigen. Ze werd/wordt geleid door de neonazi’s Bernd Zimmermann en Alexander Reichl. Beiden zijn sleutelfiguren in een extreemrechts netwerk waartoe ook AfD’er Björn Höcke behoort.

Exif duikelde ook een aantal foto’s op van Scheuermann tijdens een door de neofascistische NPD (recentelijk omgedoopt tot Die Heimat) in Berlijn georganiseerde demo.

Scheuermann had overduidelijk psychische problemen – hij was onder behandeling – maar dat sluit ideologische motieven niet uit. De meeste mensen met psychische problemen rijden niet op onschuldige mensen in. Je kunt én gek én een fascist zijn. Kijk maar naar Donald Trump.

Uitgelichte afbeelding: Door Georg Buzin – Eigen werkOriginele tekst: Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106017553