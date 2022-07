Terreurboeren veroorzaken verkeersongeluk

De terreurboeren sloegen vandaag weer toe, uiteraard zonder dat hen een strobreed in de weg werd gelegd. Afgelopen nacht dumpten de terroristen bergen afval op een aantal snelwegen.

Bij een van de blokkades ging het vanochtend goed mis. Op de A32 bij Meppel reed een auto op een toerit naar de snelweg op door de terreurboeren gedumpt afval. De auto is total loss, de bestuurder kwam met de schrik vrij.

Dit soort shit is er dus nu aan de hand. Jankboeren gaan te ver. Hand overspeeld, big time. pic.twitter.com/FsH1wLoHLl — Elmar (@Cohenos) July 27, 2022

Als je actie verwacht van de politie, kom je bedrogen uit. Nederland hangt vol met camera’s, maar die zijn blijkbaar vannacht allemaal uitgevallen, waardoor de politie niet kan achterhalen wie de daders zijn.

Inmiddels is er wél een gezamenlijke persverklaring van Rijkswaterstaat en de politie. Lachen, want in de lange lijst ‘slappe verklaringen over rechtse terroristen’ doet deze mee voor de hoofdprijs: