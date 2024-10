Terreurboer Mark van den Oever kwaad op BBB

Hilarische tirade van terreurboer Mark van den Oever die het helemaal gehad heeft met VVD, NSC én BBB. Die laatste partij loopt aan de hand van de communisten van VVD en NSC, met als gevolg dat de boeren wegzakken in hun eigen mest. Volgens Mark is het allemaal heel simpel op te lossen: in Brussel flink met de vuist op tafel slaan en dreigen uit de EU te stappen. Moet je eens zien hoe snel de EU overstag gaat:

Mark van Den Oever van FDF is woedend op VVD, NSC én BBB! Mark: “Op dit moment wordt er door de VVD en NSC een smerig spelletje gespeeld, die laten de BBB links beleid uitvoeren.

Maar goed, de BBB is er zelf ook bij..” pic.twitter.com/W9OzjL2b9P — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje 😸 (@wappiehoekje) October 15, 2024

Van den Oever is natuurlijk niet helemaal lekker, maar hij is niet de enige boer die zwaar teleurgesteld is in BBB. Ook de meer rationele types in met name de pluimvee- en varkenssector zijn kwaad op BBB-landbouwminister Femke Wiersma. Wiersma wil ook in die sectoren het aantal dieren verminderen, terwijl ze relatief weinig bijdragen aan het mestoverschot en al jaren onder het sectorplafond zitten.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de landbouwbegroting. CDA en SGP hebben een motie ingediend om een uitzondering te maken voor de pluimveesector. Wiersma gaf vorige week aan vast te houden aan 30 procent afroming in de melkveehouderij, 25 procent afroming in de varkenshouderij en 15 procent in de pluimveehouderij om de mestproductie te verlagen. Haar redenering is prima te volgen: “Als de afroming uitsluitend bij de melkveehouderij wordt neergelegd is de kans dat we volgend jaar onder het nationale productieplafond uitkomen gering. Daarbij is het zo dat de EU niet kijkt naar sectorplafonds, maar kijkt naar de totale mestproductie. Daar dragen alle sectoren aan bij en dat heeft geleid tot dit huidige voorstel”.

CDA en SGP hebben een motie ingediend om een uitzondering te maken voor de pluimveesector. Mocht BBB die motie steunen, dan laat de partij de eigen minister keihard vallen. Doet de partij dat niet, dan verliest ze veel steun onder de boeren. Het leven van een populist die regeringsverantwoordelijkheid moet dragen gaat niet over rozen.

