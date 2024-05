Tegenstanders gaswinning Schiermonnikoog overvallen: Besluit totale verrassing

Het besluit van minister Van der Wal om mijnbouwbedrijf ONE-Dyas toestemming te geven om naar gas te boren boven Schiermonnikoog, kwam erg onverwacht voor tegenstanders van de plannen.

“We werden door het besluit van het ministerie overvallen”, zegt Jorien Bakker van Natuurmonumenten. “Dat het zo snel gebeurde, was voor ons een totale verrassing. Jeetje, wat gaan we nu doen, hebben we meteen tegen elkaar gezegd.”

In april van dit jaar was de omgevingsvergunning voor de gaswinning nog vernietigd door de rechtbank omdat de stikstofuitstoot bij de bouw van het boorplatform niet goed genoeg was onderbouwd.

Bovendien zouden bruinvissen en zeehonden te veel last hebben van het geluid bij de bouw.

De natuurorganisaties zijn onder andere bang dat gaswinning boven Schiermonnikoog het einde betekent van een door hen net hersteld schelpdierenrif.

– Lees verder bij de bron, RTV NOF

– Uitgelichte afbeelding: Door Pieter Kuiper – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3345027